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Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personel alınacak! - Son Dakika

Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personel alınacak!

04.02.2022 15:31

Adalet Bakanı Bozdağ, bu yıl bakanlığa 12 bin 933 personel alınacağını duyurdu. Sosyal medyadan konu hakkında bir paylaşım yapan Bekir Bozdağ, yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacağını söyledi. Bozdağ, alım yapılacak personelin kadro dağılımını paylaştı.

Abdulhamit Gül'ün yerine Adalet Bakanlığı'na getirilen Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Bozdağ, 2022 yılında bakanlığa 12 bin 933 personel alınacağını duyurdu.

Bakan Bozdağ'ın açıklaması şöyle:

Adalet Bakanlığı'na 2022 yılında 12.933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.

KADRO DAĞILIMI

Bakan Bozdağ, paylaşımında alım yapılacak personelin kadro dağılımını da paylaştı. Buna göre, Personel Genel Müdürlüğü'ne 6.683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne 5.563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'na 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na 187 kişi olmak üzere toplamda 12 bin 933 kişi istihdam edilecek.

Bakan Bozdağ'ın paylaşımı şöyle:

Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personel alınacak! İşte kadro dağılımı
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Adalet Bakanlığı, Bekir Bozdağ, Medya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personel alınacak! - Son Dakika Ekonomi


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