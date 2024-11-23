Adana'da Gül Hasadı Üzüntü Yaratmadı - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Gül Hasadı Üzüntü Yaratmadı

Adana'da gül hasadı, Öğretmenler Günü öncesi çiftçileri sevindiriyor; fiyatlar bahçede 15-17 lira.

23.11.2024 00:27
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Adana'da gül hasadı yüz güldürdü

Adana Öğretmenler Günü öncesi gülün tanesi bahçede 15-17 lira arasında satılırken, çiçekçi de 40-50 lira arasında alıcı buluyor

ADANA - Adana Öğretmenler Günü öncesi gülün tanesi bahçede 15-17 lira arasında satılırken, çiçekçi de 40-50 lira arasında alıcı buluyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne sayılı günler kala çiçekçiler satış potansiyelinin büyük olduğu gün için hazırlıklarını yapıyor. Adana'nın Yüreğir ilçesindeki gül seralarında ise hasat yoğunluğu yaşanıyor. Yurt içindeki siparişlere yetişmeye çalışan çiçekçiler, talebin yoğunluğundan dolayı oldukça memnun olurken fiyatlar ise çiftçiyi sevindiriyor.

Tane 15-17 lira

Dönüme ortalama 8 bin adet gül verimi alınırken serada dalında 15-17 liraya satılan gül, kentteki çiçekçilerde tanesi 40-50 TL arasında alıcı buluyor.

"Sezonun ilk hasadını yapıyoruz"

Gül üreticisi Ogün Sever Okur, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne hazırlandıklarını anlatarak, "Hasattan ve şuandaki fiyatlardan çok memnunuz. Verimimiz gayet iyi. 20 adeti 300-350 liradan satılıyor. Şuanda sezonun ilk hasadını yapıyoruz. Şubat ve Mayıs aylarında da hasat yaparak sezonu kapatacağız" dedi.

"Sıcak hava hasadı erkene çekti"

Havaların sıcak gitmesi nedeniyle güllerin erken olgunlaştığını vurgulayan Okur, "Gül üreticileri genelde özel günlere yakın güllerin hasat edilmesi için çabalıyoruz ancak havaların ısınması güllerin erken olgunlaşmasına neden oldu" diye konuştu.

Bir başka gül üreticisi Ersen Okur ise fiyattan ve verimden memnun olduklarını, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Sivas, Samsun ve birçok ile gül gönderdiklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'da Gül Hasadı Üzüntü Yaratmadı - Son Dakika

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