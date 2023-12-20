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AEDAŞ, Kaş'ta yatırımlarını artırdı - Son Dakika
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AEDAŞ, Kaş'ta yatırımlarını artırdı

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), 2018-2023 yılları arasında Antalya'nın Kaş ilçesine yaptığı yatırımlarla şebeke uzunluğunu yüzde 21, trafo gücünü yüzde 46 artırdı. AEDAŞ, bölgenin özelliklerine göre önceliklendirilen yatırımlarla kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunmayı hedefliyor.

AEDAŞ, Kaş\'ta yatırımlarını artırdı
20.12.2023 - 15:04,
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Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), 2018-2023 yılları arasında Antalya'nın Kaş ilçesine yaptığı yatırımlarla toplam şebeke uzunluğunu yüzde 21, trafo gücünü yüzde 46 artırdığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Antalya, Burdur ve Isparta'da 2,3 milyonun üzerinde abonesi bulunan AEDAŞ, kesintisiz, kaliteli ve yüksek standartta elektrik dağıtım hizmeti için bakım, onarım ve yatırım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bölgelerin özellikleri ve ihtiyaçlarına göre yatırım planlaması yapan AEDAŞ, Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da yerli ve yabancı turistin yoğun ilgi gösterdiği yerleşkelere yönelik de özel çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, AEDAŞ'ın 5 yılda Kaş'ta yürüttüğü yatırım çalışmaları sonucunda bölgedeki trafo gücünde yüzde 46 artış yaşandı. Yatırım çalışmaları sonucu mevcut trafo gücü 137 bin kilovolt-ampere (kVA), toplam trafo sayısı da 428'e ulaştı.

İlçede alçak gerilim şebeke uzunluğu 1240 kilometreye, orta gerilim şebeke uzunluğu ise 666 kilometreye çıktı. Söz konusu yatırımlar ile son 5 yılda Kaş'ta mevcut şebeke uzunluğu yüzde 21 arttı.

Yıl içinde Kaş'ta yatırım, bakım ve onarım çalışması yürüten AEDAŞ, 7 trafo bölgesinde 97,8 kilometrede alçak gerilim hat bakımı gerçekleştirdi. Hat bakımları sırasında 422 direği yenileyen şirket, 26,9 kilometrelik hatta yeni iletken çekti, orta gerilim seviyesinde ise 34 kilometrelik hatta bakım yaptı.

Ayrıca, AEDAŞ bölgenin ihtiyaçlarına göre hazırladığı 2024 yılı yatırım planlamasını da devreye alarak çalışmalara başladı. Planlamalar doğrultusunda gelecek yıl Kaş ilçesi için 375 milyon lira yatırım bütçesi öngörüldü. Şirket, 2024'te Ova, Belenli, Bezirgan, Akbel, Kördere, İslamlar, Üzümlü, Kalamar, Çayköy, Çavdır ve Kınık Mahalleleri başta olmak üzere tamamlanması öngörülen 52 adet ilave trafo, 75 kilometre havai alçak gerilim şebeke, 62 kilometre havai orta gerilim şebeke ile 42 kilometre yeraltı orta gerilim şebeke, 10 kilometre yeraltı alçak şebeke tesis edilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AEDAŞ, bölgenin örtü altı seracılık faaliyeti ve ilçe genelinde muhtelif lokasyonlarda günübirlik turizm amacıyla kiralama yapılan konutların yoğunlukta olması nedeniyle yatırımlarını özellikle ihtiyacın arttığı noktalara göre önceliklendiriyor. Bölgedeki enerji talebinin artışında, Akdeniz bölgesinde 2013 yılında özelleştirme sürecinin tamamlanmasından sonra abone sayısındaki yükseliş de etkili oluyor. AEDAŞ'ın 2013 yılında Kaş'ta 37 bin 350 olan abone sayısı aradan geçen sürede yüzde 52'nin üzerinde artarak 2023 yılı itibarıyla 56 bin 996'ya ulaşmış durumda.

Kaynak: AA
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Akdeniz, Antalya, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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