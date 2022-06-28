Ahlat'ta 29 çiftçi için yüzde 50 hibe destekli elma bahçesi kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ahlat'ta 29 çiftçi için yüzde 50 hibe destekli elma bahçesi kuruldu

28.06.2022 10:03

- Ahlat'ta 29 çiftçi için yüzde 50 hibe destekli elma bahçesi kuruldu Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve DAP ile DAKA tarafından yüzde 50'si hibe destekle finanse edilen "Ahlat'ta Meyveciliğin Geliştirilmesi...

- Ahlat'ta 29 çiftçi için yüzde 50 hibe destekli elma bahçesi kuruldu

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve DAP ile DAKA tarafından yüzde 50'si hibe destekle finanse edilen "Ahlat'ta Meyveciliğin Geliştirilmesi Güdümlü" projesi ile 29 çiftçiye 714 dekar kapama elma bahçesi kuruldu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen 3 milyon 250 bin TL'lik meyvecilik destek projesi ile 5 mahalle ve 5 köyde toplam 29 çiftçi için elma bahçeleri kuruldu. Hayata geçirilen proje ile birlikte ilçede meyve bahçelerinin geliştirilmesi hedeflenirken, 29 çiftçiye toplam 714 dekar alanda kurulan kapama elma bahçelerinde pazar değeri yüksek scarlet spur elma fidelerinin dikimi yapılarak damla sulama sistemi ve çevre ihata çalışmaları yapıldı.

"Ahlat'ı meyvecilikte önemli bir konuma getirmeyi planlıyoruz"

Kapama elma bahçelerini Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin ile birlikte ziyaret eden Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat'ı tarım faaliyetlerinin yanında meyvecilikte de önemli bir konuma getirmeyi planladıklarını söyledi. Kaymakam Dağ, "Ahlat, tarihi ve kültürel özelliklerinin yanında fasulye ve patates üretiminde de Türkiye'de önemli bir konumda. Ciddi oranda fasulye ve patates üretimimiz mevcut. Bununla beraber DAP ve DAKA'dan almış olduğumuz yüzde 50 hibe ile 29 çiftçimizin faydalanacağı şekilde 714 dekar üzerine elma bahçeleri uyguladık. Şu anda da bu kurulan bahçelerden olan Saki Gültepe kardeşimizin bahçesindeyiz. Saki kardeşimizin nezdinde tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum. İnşallah elma alanında da Türkiye'de önemli bir konuma yerleşeceğimizi düşünüyorum. Tüm çiftçilerimize ve ülkemize hayırlı ve mübarek olmasını diliyorum" dedi.

Proje ile kapama elma bahçesi kuran meyve üreticisi Saki Gültepe ise "Ahlat'ta meyve üreticiliği yapıyorum. DAP ve DAKA'nın yapmış olduğu yüzde 50 hibeli elma bahçesinden bende faydalandım. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

YORUMLAR
500
'Çocuk alerjilerinde genetik faktörler yüzde 30-50 oranında etkiliyor' 'Çocuk alerjilerinde genetik faktörler yüzde 30-50 oranında etkiliyor' Ukrayna: 'Batı ülkelerine tahıl ihracatı her ay yüzde 50 artıyor' Ukrayna: 'Batı ülkelerine tahıl ihracatı her ay yüzde 50 artıyor'
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ahlat'ta 29 çiftçi için yüzde 50 hibe destekli elma bahçesi kuruldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:57 Gram altının fiyatı 976 lira seviyesinden işlem görüyor
10:50 Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybetmesi sanat dünyasını hüzne boğdu! Birçok ünlü isimden taziye mesajı geldi
10:41 Ölümü milyonları hüzne boğan Cüneyt Arkın, canlandırdığı kült karakterlerle hafızalara kazınmıştı: İşte Arkın'ın canlandırdığı efsane karakterler
10:38 Aykut Kocaman yeni sezon planını açıkladı: Bu sezon takım çalıştırmayı ve yorumculuk yapmayı düşünmüyorum
10:32 Cezaevinden "itirafçı" olup serbest kalan Reza Zarrab, Miami'de genç bir kadınla görüntülendi
10:23 Hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'dan sonra Twitter'da yer yerinden oynadı! TT listesinin ilk 10 sırası tamamen ona ait
10:08 Korkutan toprak kayması! Bolu Dağı Tüneli, İstanbul yönü trafiğine kapatıldı!
09:57 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! Motorine 2 lira 50 kuruş indirim gelebilir
09:56 Batı Karadeniz'de 2 gündür devam eden sel felaketi hayatı felç etti! Kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
09:49 Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama geldi: Kalbi durdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 11:02:28. #1.12#
SON DAKİKA: Ahlat'ta 29 çiftçi için yüzde 50 hibe destekli elma bahçesi kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement