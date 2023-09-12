Tamı tamına 4,3 milyar TL! Aile Destek Programı kapsamında ödemeler bugün hesaplara yatırılıyor

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bakan Göktaş, bu kapsamda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,3 milyar TL ödeme yapacaklarını söyledi.

TOPLAM ÖDEME 48 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Bakan Göktaş, programın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 48,1 milyar TL'yi aştığını belirterek, "Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz" dedi.

"İHTİYAÇ SAHİBİ HANELERİMİZİN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere destek sağladıklarını ifade eden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay 4,3 milyar TL destek vereceğiz" diye konuştu.

"ELEKTRİK DESTEĞİ ÖDEMESİ DE YAPIYORUZ"

Ekim 2022'de Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği'nin Türkiye Aile Destek Programı'na eklendiğini hatırlatan Bakan Göktaş, "Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk desteği kapsamında hanelerimize ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize ödeme yapıyoruz." ifadelerini kullandı.