Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşi vefat etmiş sosyal yardım faydalanıcısı kadınlara yönelik yeni bir desteği hayata geçireceklerini belirtti. Yanık, "Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında 2 bin 23 adet konut temini sağlayacağız. Toplamda 607 milyon TL bütçemiz ile hane başına 300 bin TL destek vereceğiz" dedi.
Bakan Yanık, konut projesinin kapsamına ilişkin açıklamalarda bulunarak, söz konusu destekten eşi vefat etmiş ve 18 yaş altı en az 3 çocuğa sahip olan sosyal yardım faydalanıcısı kadınların yararlanabileceğini belirtti. 300 bin TL destek sağlanacak proje ile ilgili merak edilen soruların yanıtları ise Bakan Yanık tarafından cevaplandırıldı.
Eşi vefat etmiş, 18 yaş altında en az üç çocuklu kadınlara 2 bin 23 adet konut verilecek. Toplamda 607 milyon TL bütçesi ile hane başına 300 bin TL destek verilecek. İhtiyaç duyulan konut başına 300 bin liralık kaynak belediyelerden sağlanacak.
Destek kapsamında eşi vefat eden kadına verilecek destek konut yapımı veya satın alma şeklinde iki farklı yöntemle gerçekleştirilecek.
Konutlar 80 metrekare olacak şekilde inşa edilecek. Konutların satın alınması durumunda ise bu özelliğe yakın olanlar tercih edilecek.
Konutların mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın (SYDV) olacak. Hak sahiplerine bedelsiz kullanım hakkı verilecek.
Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde iş birliği protokolü imzalandı. Buna ek olarak projenin hayata geçirilmesi için 67 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ile arsa temini, proje çalışmaları, proje bütçesi için ilave ek kaynak noktasında protokol hazırlıklarına devam ediyor.
Son Dakika › Ekonomi › Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın eşi vefat eden kadınlara vereceği konut desteğinin detayları belli oldu - Son Dakika