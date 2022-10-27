Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın eşi vefat eden kadınlara vereceği konut desteğinin detayları belli oldu - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın eşi vefat eden kadınlara vereceği konut desteğinin detayları belli oldu

27.10.2022 15:57

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın eşi vefat eden ve 18 yaşından küçük 3 çocuğu bulunan kadınlara vereceği 300 bin liralık konut desteğinin detaylarını duyurdu. Buna göre 80 metrekare yapılacak konutlar toplamda 2 bin 23 adet olacak, konutların mülkiyeti ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na ait olacak. İşte projeye ilişkin tüm detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşi vefat etmiş sosyal yardım faydalanıcısı kadınlara yönelik yeni bir desteği hayata geçireceklerini belirtti. Yanık, "Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında 2 bin 23 adet konut temini sağlayacağız. Toplamda 607 milyon TL bütçemiz ile hane başına 300 bin TL destek vereceğiz" dedi.

Bakan Yanık, konut projesinin kapsamına ilişkin açıklamalarda bulunarak, söz konusu destekten eşi vefat etmiş ve 18 yaş altı en az 3 çocuğa sahip olan sosyal yardım faydalanıcısı kadınların yararlanabileceğini belirtti. 300 bin TL destek sağlanacak proje ile ilgili merak edilen soruların yanıtları ise Bakan Yanık tarafından cevaplandırıldı.

- KONUT SAYISI 2 BİN 23 OLACAK

Eşi vefat etmiş, 18 yaş altında en az üç çocuklu kadınlara 2 bin 23 adet konut verilecek. Toplamda 607 milyon TL bütçesi ile hane başına 300 bin TL destek verilecek. İhtiyaç duyulan konut başına 300 bin liralık kaynak belediyelerden sağlanacak.

- İKİ YÖNTEM VAR

Destek kapsamında eşi vefat eden kadına verilecek destek konut yapımı veya satın alma şeklinde iki farklı yöntemle gerçekleştirilecek.

- KONUTLAR 80 METREKARE OLACAK

Konutlar 80 metrekare olacak şekilde inşa edilecek. Konutların satın alınması durumunda ise bu özelliğe yakın olanlar tercih edilecek.

- MÜLKİYET SYDV'NİN OLACAK

Konutların mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın (SYDV) olacak. Hak sahiplerine bedelsiz kullanım hakkı verilecek.

- İLK DESTEK BU 4 İLDE BAŞLAYACAK

Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde iş birliği protokolü imzalandı. Buna ek olarak projenin hayata geçirilmesi için 67 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ile arsa temini, proje çalışmaları, proje bütçesi için ilave ek kaynak noktasında protokol hazırlıklarına devam ediyor.

KONUT DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

  • T.C. vatandaşı olmak
  • 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında faydalanıcısı olmak
  • Eşi vefat etmiş, 18 yaş altında en az üç çocuklu hane özelliğine haiz olmak kaydı ile diğer eşi vefat etmiş çok çocuklu aile özelliğine sahip olmak
  • Konutların yapıldığı ilde ikamet etmek,
  • Bakanlığın Sosyal Konut Projesi de dâhil barınma yardımı programı kapsamında yürütülen ev yapım yardımı kapsamında destek almamış olmak şartlarını taşımak gerekecek.
  • Başvurular illerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYD) yapılacak.
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Derya Yanık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın eşi vefat eden kadınlara vereceği konut desteğinin detayları belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın eşi vefat eden kadınlara vereceği konut desteğinin detayları belli oldu - Son Dakika
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