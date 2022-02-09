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AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" restine ilk cevap: Provokasyon - Son Dakika

AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" restine ilk cevap: Provokasyon

09.02.2022 23:25

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Aralık zamları geri çekilene kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun resti büyük yankı uyandırırken AK Parti'den anında tepki geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nu provokasyon yapmakla suçladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından video ile açıklama yaptı. Elektrik fiyatlarına gelen zamlara değinen Kılıçdaroğlu, videosunu "Neden elektrik faturalarınız şişirildi? Bir dilim kuru ekmeğinize kim göz dikti? Bu zulme ancak birlikte son verdirebiliriz. Buyurun bu ibret tablosunu konuşalım…" ifadeleriyle paylaştı.

"KDV'Yİ YÜZDE 1'E ÇEK"

"Kara Kış Fonu" çağrısını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Fon için artık çok geç. Ne yazık ki çok geç. Artık hızlıca kan kaybını durduracak önlemler alınmalı. Elektrik faturalarının üzerinde iki çeşit vergi var: Yüzde 5 elektrik ve hava gazı tüketim vergisi, yüzde 18 KDV. Yaza kadar KDV yüzde 1 olarak uygulanırsa vatandaşın her 350 liralık faturasında yaklaşık 50 liralık bir avantajı olacak. Buradan saraya seslenmek istiyorum: Derhal ama derhal KDV'yi yüzde 1'e indir. Senden bir çözüm beklentimiz yok. Sen bizi dinle ve kanamayı durdur, gerisini zaten biz seçim sonrası çözeceğiz." dedi.

"ZAMLAR GERİ ÇEKİLENE KADAR FATURAMI ÖDEMEYECEĞİM"

31 Aralık'ta elektriğe yapılan zamların geri çekilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, "Son olarak da buradan halkın belediyelerine seslenmek istiyorum: Milletimizle hemhal olmak için başlattığınız askıda fatura hareketinizi, bu sefer asgari ücret altında geliri olan ailelerin faturalarına odaklanmak için başlatın. Halkın belediyeleri olarak bu ailelerin yanında olalım. Olalım çünkü olmaz isek Allah korusun ama bu kış açlık ölümleriyle bile karşılaşabiliriz. Bunu önlemek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu geceyi şu iki sözle kapatayım: Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim. Bu da böyle biline." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'Faturaları ödemeyeceğim' restine sert yanıt

AK PARTİLİ TURAN: KILIÇDAROĞLU, PROVOKASYON PEŞİNDE

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri büyük yankı uyandırırken AK Partili Bülent Turan, sosyal medyadan tepki gösterdi. Turan, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Tüm dünyada enerji fiyatlarında bir artış var. Devletimiz bunu milletimize en asgari yansıtmak için adımlar atıyor Eleştiri/öneri baş tacı; ama siyasi sorumluluk makamındaki birinin dili/önerisi bu mu olmalı? Belli ki Kılıçdaroğlu provokasyon peşinde!" tepkisi gösterdi.

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'Faturaları ödemeyeceğim' restine sert yanıt
Kılıçdaroğlu'nun resti sonrası "faturamı ödemiyorum" etiketi sosyal medyanın gündemine oturdu
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Son Dakika Ekonomi AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Fatura ödemeyeceğim' restine ilk cevap: Provokasyon - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" restine ilk cevap: Provokasyon - Son Dakika
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