AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün memur ve memur emeklilerine ek gösterge müjdesi verdi. Buna göre tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artışa gidildi. Yıl başından itibaren geçerli olacak düzenleme sonrası memur emeklisinin maaşı 1.234 ila 1.391 lira arasında, ikramiyesi ise 44.500 ila 50.150 lira arasında artacak. Memur ve memur emeklisi ayrıca temmuz ayında enflasyon farkı nedeniyle zam alacak. Kamu çalışanlarına hem maaş hem de ek göstergelerinde yapılacak iyileştirme sonrası, asgari ücretliler de temmuz ayında bir zam beklentisine girdi.

AK PARTİ'DEN YENİ AÇIKLAMA

AK Parti ve hükümet kanadından yapılan açıklamalar da milyonların umudunu artırdı. Asgari ücret zammıyla ilgili son açıklama AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'den geldi.

"SABİT GELİRLİYİ ENFLASYONA EZDİRMEMEK HÜKÜMETİN İŞİ"

Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Doğru, enflasyonist bir ortam var. Pandemiden sonraki süreçte böyle bir yere geldik. Önemli olan burada fiyat baskılaması kadar aynı zamanda da insanların alım gücünün artmasıdır. Eğer ki alabiliyorsanız o önemli. Alamıyorsanız, gücünüz yetmiyorsa, alım gücünüz yok olmuşsa işte tehlikeli olan bu. O yüzden de enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı bir takım tedbirler almak da hükümetin işi. Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİ UMUTLANDIRMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." dedi.

ÖMER ÇELİK: VATANDAŞIMIZIN EZİLMEMESİ İÇİN STRATEJİLER ÜRETİYORUZ

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası asgari ücret zammıyla ilgili, "AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Sabah da toplantımız vardı. Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı tarafından hangi takvimde yapıyorlar, onlar için bir şey söylemek için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor."