AK Partili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret sözleri: Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz - Son Dakika
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AK Partili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret sözleri: Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

09.11.2022 00:54

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında, "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusuna, "Fiyat söylemem ama kural söylüyorum. Bir kere vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu zor süreçte vatandaşlarımızın beklentilerinin altında adım atılmadı. Bütçe disiplini içerisinde vatandaşlarımızın alım gücünü yukarı çekecek bir çalışma olacak." şeklinde yanıt verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk canlı yayınında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, asgari ücret zammı konusunda da milyonları heyecanlandıran ifadeler kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Kübra Par'ın "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusuna yanıt veren Kurtulmuş, rakam vermekten kaçınırken artış konusunda enflasyonu işaret etti. Kurtulmuş, "Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.

Kurtulmuş konu hakkında şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl iki sefer asgari ücret düzenlemesi yapıldı. Bu yıl sonunda asgari ücret, emekli ve memurda aynı şekilde düzenlemeler yapılacak.

"FİYAT SÖYLEMEM AMA KURAL SÖYLÜYORUM"

Fiyat söylemem ama kural söylüyorum. Bir kere vatandaşımızı enflasyonu ezdirmeyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık'ta toplanacak. Bu tür rakamların telaffuz edilmesi aslında vatandaşımıza haksızlık.

"VATANDAŞLARIMIZIN ALIM GÜCÜNÜ YUKARI ÇEKECEĞİZ"

Bu zor süreçte vatandaşlarımızın beklentilerinin altında adım atılmadı. Kimse de bol keseden rakamları telaffuz etmesin. Bütçe disiplini içerisinde vatandaşlarımızın alım gücünü yukarı çekecek bir çalışma olacak."

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Son Dakika Ekonomi AK Partili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret sözleri: Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret sözleri: Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz - Son Dakika
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