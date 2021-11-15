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AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret - Son Dakika

AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret

15.11.2021 14:50
AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin A Takımı'nı topladı. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesini asgari ücret oluşturuyor.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 14.20'de başladı. Toplantının ana gündem maddesi asgari ücret.

BIDEN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 Zirvesi ve ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeyi ilk kez parti kurmaylarıyla birlikte değerlendirecek. Toplantının gündeminde dış politikanın yanı sıra iç politika ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi de masaya yatırılacak.

LÜTFÜ TÜRKKAN'IN FEZLEKE SÜRECİ

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına küfür etmesini ile ilgili hukuki sürecin de gündeme gelmesi bekleniyor. Türkkan ile ilgili geçen hafta Ankara Başsavcılığı harekete geçmiş ve Türkkan ile ilgili fezleke hazırlanmıştı. Fezleke de TBMM Başkanlığı'na gönderilmişti. Fezleke hiç vakit kaybedilmeden TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na havale edilmişti. Bundan sonraki süreç ile ilgili AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın bilgi vermesi bekleniyor. Bostancı'nın ayrıca Meclis'te görüşmeleri devam eden bütçe görüşmeleri takvimine ilişkin kurmayları bilgilendireceği öğrenildi.

AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Ana gündem maddesi asgari ücret

SEÇİM BARAJI

2022 yılında öncelikli olarak ele alınacak yasal düzenlemeler de masada olan bir diğer başlık olacak. AK Parti, ülke genelinde seçim barajının düşürülmesi gibi önemli düzenlemelerin yer aldığı Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası ile ilgili düzenlemeyi, 6. Yargı paketini ve 3600 ek gösterge düzenlemesini 2022 takvimi içerisinde çıkarmayı planlıyor.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Toplantıların önemli gündem maddelerinden biri de Kovid-19 salgını ile mücadele olacak. Yaz boyunca seçim bölgelerinde olan kurmaylar, sonbaharda da sahada olmaya devam ediyor.

AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Ana gündem maddesi asgari ücret

KÜÇÜK ESNAFA DESTEK

Toplantıda kurmaylar, hükümetin Kovid-19 kapsamında özellikle küçük esnafa verdiği desteğin sahadaki yansımalarını anlatacak.

ASGARİ ÜCRET

Türkiye'de milyonlarca kişinin beklediği Asgari Ücret zammı AK Parti MKYK ve MYK'sında da bu konu görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak olan AK Parti MYK ve MKYK'sında asgari ücret oranı masaya yatırılacak. Toplantıda işçi, işveren ve özel sektör temsilcilerinin fikirleri alınacak. Toplumun farklı kesimlerinden oluşan MKYK üyeleri, bulundukları kesimin asgari ücret beklentilerini de doğrudan Cumhurbaşkanı'na iletecekler.

AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret - Son Dakika
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