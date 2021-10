AK Partili eski vekil doğalgaz için "Mini mini zam gelmiştir" dedi, sosyal medyada 400 bine yakın tweet atıldı

Kanal 42 TV'de yayınlanan Sümen Altı programına konuk olan 25. ve 26. dönem AK Parti Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül'ün sorularını yanıtladı. Erdoğan, ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunurken; doğal gaz, elektrik ve akaryakıta muhalefetin büyüttüğü ve sürekli dile getirdiği kadar bir zam gelmediğini savundu.

"ZAM GELMİŞTİR AMA MİNİ MİNİ GELMİŞTİR"

Doğal gaza yapılan zamları birim fiyatı üzerinden değerlendiren Erdoğan, "Erdoğan'ın gündem olan açıklamaları şöyle;"Geçen yıl doğal gazın birim fiyatı 1.99'du, şu anda 2.33. Doğal gaza zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir. Avrupa'ya bakıyorsunuz, İngiltere'ye vesaire… Hollanda, İsveç'te 3 kat artmış fiyatı. Elektrik ile ilgili de fiyatlar en az Türkiye'de. Avrupa ülkelerinde fiyatlar iki katı. Türkiye, pandemi sürecinde kazananlar sınıfında yer aldı. Bunun en güzel örneği de büyüme rakamları. Yahu kardeşim büyüyen bir ülkeyiz yani. Doğal gaz ve elektrik zammını muhalefetin şişirdiğini düşünüyorum" dedi.

"TOPU ALIP GÖĞSÜNDE YUMUŞATIYOR"

Açıklamasının devamında zam yapıldığını kabul eden Erdoğan, "Yapılmak zorunda. Girdi neyse, bir miktar yansıması olacak. Kaleciye top gelince biraz yumuşatır ya göğsüyle, hükümet şuan aynen öyle yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ben biliyorum, onun şefkatini, merhametini, milletimize olan sevgisini, bağlılığını, sevdasını… O, topu alıp, biraz göğsünde yumuşatıyor. Taşıyamayacak hale gelince de yükü mecburen yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

"HER HAFTA HER ŞEYE ZAM GELİR Mİ?"

Fahiş gıda fiyatlarına da değinen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Her hafta her şeye zam gelir mi? Marketçilerin hepsini suçlamanın bir anlamı yok ama eğer bu noktada fırsatçılık yapanlar varsa da onları da buradan uyarmak istiyorum hem de merhamete gelmelerini istiyorum. Bunu kendimize yapmayalım. Acısını kendileri de çekecek. Zaten insanımıza bir miktar yükleyerek, çektiriyorlar. Market fiyatlarındaki yükselişin sebebi menfaatperestler. Öbür taraftan pandeminin getirdiği zorluklar, bindirmeler, fiyat artışları var. O da bir gerçek ama bir makul olan var bir de makul olmayan var. Her hafta pirincin, bulgurun fiyatı değişir mi yani? Markete giriyorum, ellerinde bazen etiketle gezdiklerini görüyorum. Bence ayıp ediyorlar. Bu aziz millete haksızlık ediyorlar. Bu geminin içinde hepimiz varız. Batarsak hepimiz batacağız."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Hüsnüye Erdoğan'ın yapmış olduğu bu değerlendirme Twitter Türkiye gündeminde en çok konuşulanlar arasına girdi. AK Partili eski vekilin açıklamasına yönelik 300 binden fazla tweet atıldı. Vatandaşlar Hüsnüye Erdoğan'ın sözlerine ateş püskürdü.

İşte söz konusu tweetlerden bazıları: