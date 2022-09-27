Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran maaş zammı sözleri: Ciddi şekilde artıracağız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran maaş zammı sözleri: Ciddi şekilde artıracağız

27.09.2022 18:00

Memur, emekli ve asgari ücretlilere yıl başında yapılacak zamlarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ekonomik krizden etkilenen her kesimi rahatlatacak adımlar atıldığını ve atmayı da sürdüreceklerini belirterek, "Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Kadın Kolları Kuruluştan Bugüne MKYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programına katıldı. Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'deki terör saldırısını lanetledi. Emekli ve asgari ücretlilere yıl başında yapılacak zamla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonları heyecanlandıran sözler sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti Türk siyasi hayatında en yaygın ve etkin kadın teşkilatlanmasını kuran, genel merkezinden sandık kurullarına kadar kadınlara en çok yer veren partidir. Seçimlerden birinci parti olarak çıkmamızda kadınlarımızın gönül kazanma faaliyetlerin büyük katkısı vardır. Dünyada pek çok siyasi parti AK Parti'nin kadın teşkilatlanması modelini örnek alarak kendisine uyarlamaya çalışmıştır. Kadınlarımız faaliyetleri hayati gayretleri yanında, Türkiye'nin son 20 yılında elde ettiği tüm kazanımlarda çok önemli payları vardır.

MERSİN'DEKİ TERÖR SALDIRISI

Dün Mersin'de yaşanan hadiseyi gördük. İki tane terörist kadını kimler istismar ediyor? Malum parlamentoda olan parti. Adı parti, ama dikkat edin, terörist olarak kullandığı iki kadın kendilerini patlatıyorlar ve Mersin'de bunlar ölüyor. Bu nasıl bir vicdan, nasıl bir anlayış? Nasıl bir beyin yıkama ameliyesi yaptınız ki bu iki kadın kendilerini batıl davası için feda etti. Üstelik polis evimizi imha etmeye çalışırken. Hangi yüzle bu milletin karşısına çıkıp kendilerini anlatacaklar? Hangi yüzle 'Biz özgürlükçüyüz, Türk siyasi hayatında varız' diyecekler? Hangi yüzle? Bugüne kadar yüzlerce kadın bu batıl terör davası için kendilerini yok etti. Biz kadınlarımızla, milletimize hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Dağ, taş, kar, kış demeden bunu yapıyoruz. Bunlar maalesef batıl davası için insanlarını, kadınlarını yok ediyor.

ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI

Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız.

MUHALEFETE SEÇİM MESAJI

Kendileri bu ülke ve millet için tuğla üstüne tuğla koymadığı, çözüm teklifi getirmediği, geleceğe dönük program sunmadığı halde ellerini ovuşturarak iktidar bekleyenleri inşallah 2023'de bir kez daha milletçe hüsrana uğratacağız. Emin olun 2023'te biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama muhalefet cephesinde epeyce isim zorunlu emekliliğe ayrılacak. 20 yıl içerisinde çok emekliye ayrılanlar oldu. Şimdi devamı geliyor. Onlar da emekliye ayrılacak, ama biz çok çalışalım ki, emekliler kervanı yol alsın. Bu kifayetsiz muhterisleri önce kendi partileri tasfiye edecek, ardından milletimiz hepsini siyaset arşivinin tozlu raflarına kaldıracak.

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Asgari Ücret, Memur, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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