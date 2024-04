AK Partili Nihat Zeybekci: Katliamı kınıyoruz eyvallah ama İsrail ile serbest ticaret anlaşmamız var

Ekonomi

Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdüren İsrail'e uygulanan ihracat kısıtlamasının kapsamına ilişkin tartışmalar sürerken, AK Partili Nihat Zeybekci'nin Türkiye-İsrail arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin sözleri tepki çekti.

Ticaret Bakanlığı nisan ayı başında İsrail'le ihracata kısıtlama getirilmiş, kararın inşaat demirinden, çelik tellere kadar toplam 54 ürünü kapsayacağını duyurmuştu. Sonrasında birçok siyasetçi kısıtlamanın kapsamının genişletilmesi için hükümete çağrıda bulundu. Konuyla ilgili talepler iletilmeye devam ederken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Sorumlusu Nihat Zeybekci'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"6 SATIP 1 ALDIĞIMIZ BİR ÜLKE"

İzmir'de mermer ve doğaltaş fuarında konuşan Zeybekci, "İsrail'de çok önemli bağlantıları olan arkadaşlarımız da var. Yani eyvallah, İsrail'in Filistin'de, Gazze'de Müslümanlara yaptığı soykırımı, katliamı, bebek katliamını nefretle, şiddetle kınıyoruz. Eyvallah, buna diyecek hiçbir şey yok ama diğer taraftan da ticaretin hiç kimseye zarar vermeyen bölümleriyle ilgili de.. Çünkü bizim İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke, yani 6 satıp 1 aldığımız bir ülke. O anlamda, daha hassas olmamız gerektiğine inanıyorum. Bununla ilgili de arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Ekonomi koordinasyonuyla, ilgili bakanlarımızla, bunu gündeme alıp biraz daha hassas bir ayardan geçmesi gerektiğine, ben şahsi olarak inanıyorum" dedi.

"SÖYLEDİĞİM HER KELİMENİN SONUNA KADAR ARKASINDAYIM"

Sözleri tepki çeken Zeybekci, gelen eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi. Zeybekci açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Söylediğim her kelimenin sonuna kadar arkasındayım. Ucuzcu tacirler hariç, konuyu yanlış anlayabilecek akıl ve sağduyu sahipleri için yazılı olarak tekrar anlatıyorum. İsrail'le serbest ticaret anlaşması olan birkaç ülkeden biriyiz, Mavi Marmara zamanında da askıya alınmayan bu anlaşmayla Filistinli kardeşlerimiz de Türk mallarını serbestçe satın alabiliyorlar. Bunun da katkısıyla ticaret dengemiz 1 e 6 bizim lehimizedir. Söylediğim kayda alma yöntemi yasak ürün listesinden daha etkin bir yöntemdir. İsrail'e yapılan tüm ihracatın kayda alınması ile her ürün kayda alınarak izin verilirken satılan her ürün ve şirket de kontrol edilir. Bu sayede şu anda yüzlerce milyon dolarlık ihale alarak onlarca milyon dolar teminat mektubu veren şirketlerimizin mağduriyetleri gibi daha birçok mağduriyetin önüne geçmiş oluruz. Onlarca Filistinli şirketin mağduriyetleri de engellenmiş olur.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN HASSASİYETİNİN ZEKATI 77 CEDDİNİZE YETER"

Söylediğim yasak liste yerine tam kontrol demektir. Sözlerimi tekrar ediyorum. "DAHA HASSAS OLMAK". Bize İslamiyet ve Filistin hassasiyeti dersi vermeye kalkan hadsizlere de sözüm, bizim hassasiyetimizin zekatı sizin 7 ceddinize, Cumhurbaşkanımızın hassasiyetinin zekatı ise 77 ceddinize yeter."