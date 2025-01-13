Akaryakıt fiyatları yine zamlanabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları yine zamlanabilir

Geniş Video İzle

Yeni yılla birlikte akaryakıt fiyatlarına zam yansıdı. Ancak şimdi ABD'nin Rus enerji şirketlerine yeni yaptırım hamlesi konuşulması nedeniyle küresel ölçekte petrol fiyatı yükseldi. Bu yükselişle birlikte iç piyasada akaryakıt fiyatlarını yukarı taşıyabileceği ihtimal belirmiş oldu.

13.01.2025 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel ölçekte ABD-Rus gerilimi bir kez daha petrol fiyatlarında artışa neden oldu. ABD'nin Rus enerji şirketlerine yeni yaptırımlar uygulayacağına yönelik haber akışının ardından Brent petrol haftalık bazda yüzde 3,5 artarak 79,2 dolar seviyesinde dengelendi.

AKARYAKITA ZAM GELEBİLİR

Petrol fiyatlarının uluslararası piyasalarda yükselmesinin ardından iç piyasada da akaryakıt fiyatlarının artabileceği ihtimali gündeme geldi. Zam konusunda henüz adım atılmış değil. İşte Güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 45.30 TL

Motorin litre fiyatı: 45.77 TL

LPG litre fiyatı: 26.17 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 45.15 TL

Motorin litre fiyatı: 45.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.61 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 45.78 TL

Motorin fiyatı: 46.43 TL

LPG fiyatı: 26.11 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 46.16 TL

Motorin fiyatı: 46.82 TL

LPG fiyatı: 26.01 TL

ADANA

Benzin fiyatı: 46.60 TL

Motorin fiyatı: 47.20 TL

LPG fiyatı: 26.12 TL

Akaryakıt fiyatları yine zamlanabilir

Ekonomi, Enerji, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt fiyatları yine zamlanabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Isa Ataman:
    bunları Allah bildiği gibi yapsın dünyada düşüş bizde zam 54 6 Yanıtla
  • Omer Omer:
    Koyunlar üzülmesine gerek yok ot yiyip gidebilirler 45 5 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    hükümete gün doğdu bahane etme yapıştır zammı 28 0 Yanıtla
  • Mustafa Aksoy:
    Zamlanaması gerekiyor tabikide asgari ücretle o kadar zam yaptılar ülkede petrol gaz buldular akıllı varlıklar yani insan bile diyesim gelmediği için demiyorum insan insana bunu yapmaz 15 2 Yanıtla
  • uygar mutlu:
    Yakıt zammının tek sebebi var çifciyi perişan etmek traktörünü çalıştıramaz hale getirmek istiyorlar .öyle olunca hayar iyice pahalı olacak halk iyice fakirleşecek ohhhhhhh ohhhhhhh diyecekler sonra 12 0 Yanıtla
  • Ahmet Yıldırım:
    yapıştır yapıştır ?????? 10 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    acıyo 9 1 Yanıtla
  • Ferhat Ataş:
    zamlardan artık libidomuz yükselmiyor 6 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    mazot Nisan a kadar 60 TL olacak 1.5 euro ya sabitlenecek eskiden de mazot hep 1.5 eyroya tekabül ediyor du şimdi de öyle olacak 5 0 Yanıtla
  • Sezgin Altınbaş:
    Valla bu ay enflasyon %6 ının altında gelirse tüik ve mehmet şimşek yandı halk sokağa dökülür aman aman 4 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 07:16:52. #1.11#
SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları yine zamlanabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.