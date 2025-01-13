Küresel ölçekte ABD-Rus gerilimi bir kez daha petrol fiyatlarında artışa neden oldu. ABD'nin Rus enerji şirketlerine yeni yaptırımlar uygulayacağına yönelik haber akışının ardından Brent petrol haftalık bazda yüzde 3,5 artarak 79,2 dolar seviyesinde dengelendi.
Petrol fiyatlarının uluslararası piyasalarda yükselmesinin ardından iç piyasada da akaryakıt fiyatlarının artabileceği ihtimali gündeme geldi. Zam konusunda henüz adım atılmış değil. İşte Güncel akaryakıt fiyatları:
Benzin fiyatı: 45.30 TL
Motorin litre fiyatı: 45.77 TL
LPG litre fiyatı: 26.17 TL
Benzin fiyatı: 45.15 TL
Motorin litre fiyatı: 45.66 TL
LPG litre fiyatı: 25.61 TL
Benzin fiyatı: 45.78 TL
Motorin fiyatı: 46.43 TL
LPG fiyatı: 26.11 TL
Benzin fiyatı: 46.16 TL
Motorin fiyatı: 46.82 TL
LPG fiyatı: 26.01 TL
Benzin fiyatı: 46.60 TL
Motorin fiyatı: 47.20 TL
LPG fiyatı: 26.12 TL
Son Dakika › Ekonomi › Akaryakıt fiyatları yine zamlanabilir - Son Dakika
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