Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam

Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
31.01.2026 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim petrol fiyatlarını da etkiliyor. Çarşamba gününden itibaren motorinin litresine 2,50 TL, otogazın litresine ise yaklaşık 70 kuruş zam bekleniyor. Benzin grubunda ise perşembe gününden geçerli olmak üzere 1,25 TL'lik fiyat artışı öngörülüyor. Bu artışlar sonrası, motorin fiyatı birçok şehirde 60 lira barajını aşacak.

Küresel petrol piyasasında ABD– İran geriliminin tırmanmasıyla birlikte akaryakıt ürünlerinde peş peşe zam beklentisi oluşurken, motorin fiyatının 60 lira sınırını aşması öngörülüyor.

ABD-İRAN GERGİNLİĞİ PETROL FİYATLARINI ETKİLİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, küresel petrol piyasasında artan jeopolitik riskler Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. ABD ile İran arasında yükselen tansiyonun petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırması, iç piyasada yeni zam beklentilerini gündeme taşıdı.

BENZİN, MOTORİN VE OTOGAZA ZAM BEKLENİYOR

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, çarşamba gününden itibaren motorinin litresine 2,50 TL, otogazın litresine ise yaklaşık 70 kuruş zam yapılması bekleniyor. Benzin grubunda ise perşembe gününden geçerli olmak üzere 1,25 TL'lik fiyat artışı öngörülüyor. Söz konusu artışların hayata geçmesi halinde motorin fiyatı birçok şehirde 60 lira barajını aşacak.

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, İran, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ali Yıldız Ali Yıldız:
    ey son dakika hükümeti eleştirecek hiç bir başlığın yok … yazık size 44 4 Yanıtla
  • Murat Sert Murat Sert:
    gerginlik bahane birakin bu alavereleri. 33 1 Yanıtla
  • Yusuf_1985 Yusuf_1985:
    zaten zimbabwede savaş olsa bizi etkiliyor ben anlamadım bu işi :) 32 0 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı Muzaffer Matlı:
    aylık 500,bin TL aylık az geliyor yetmiyor 22 1 Yanıtla
  • Mert Pktkn Mert Pktkn:
    doldur depoları, aç kombileriii 20 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin ve Adana’yı sel vurdu Mezarları su bastı, dereler taştı Mersin ve Adana'yı sel vurdu! Mezarları su bastı, dereler taştı
Kaderin cilvesi Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde yeniden eşleşti Kaderin cilvesi! Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden eşleşti
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
Necip Hablemitoğlu davasında beklenmedik karar Necip Hablemitoğlu davasında beklenmedik karar

14:37
Sadettin Saran’ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
Sadettin Saran'ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
14:19
Operasyonun son dalgasında kimler var Dominik’teki yarışmacıya yakalama kararı
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı
13:59
Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri’nden ayrıldı
Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri'nden ayrıldı
13:42
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
09:16
Karar Resmi Gazete’de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 14:46:49. #7.11#
SON DAKİKA: Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.