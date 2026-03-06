Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam! İşte yeni fiyatlar - Son Dakika
Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam! İşte yeni fiyatlar
06.03.2026 11:06
Orta Doğu'daki çatışmaların yükselttiği brent petrol fiyatları akaryakıta zam olarak yansıyor. Dün zam yapılan akaryakıta 7 Mart itibarıyla yeniden zam geliyor. Bu kapsamda benzine 55 kuruş, motorine 1,14 TL zam yapılacak. Motorinin fiyatı bazı illerde 70 liraya yükselecek.

Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların etkisiyle yükselen brent petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Petrol piyasalarındaki artışın ardından benzine ve motorine yeni fiyat artışları geldi.

BENZİN VE MOTORİNE YİNE ZAM VAR

7 Mart itibarıyla geçerli olacak düzenlemeyle benzinin litre fiyatına 55 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 14 kuruş zam yapılacak. Yapılan artışın büyük bölümü eşel mobil sistemi kapsamında ÖTV üzerinden karşılanırken, kalan kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak.

MOTORİN 70 LİRAYA YAKLAŞIYOR

Zam sonrası özellikle doğu illerinde motorinin litre fiyatı 67,5 TL'nin üzerine çıkarak 70 TL sınırına yaklaşacak.

DEVLET ZAMMIN BÜYÜK KISMINI KARŞILAYACAK

Akaryakıta yapılacak son zamda artışın önemli bir bölümü eşel mobil sistemi kapsamında devlet tarafından karşılanacak. Sistem gereği, fiyat artışının büyük kısmı ÖTV'den feragat edilerek Hazine tarafından üstleniliyor.

Benzinde normal şartlarda 2 lira 18 kuruş olması beklenen zammın 1 lira 63 kuruşluk kısmı ÖTV'den karşılanacak. Bu nedenle artışın yalnızca 55 kuruşluk bölümü pompa fiyatlarına yansıyacak.

Motorinde ise toplamda 4 lira 55 kuruşluk fiyat artışı öngörülürken bunun 3 lira 41 kuruşluk kısmı ÖTV'den karşılanacak. Böylece vatandaşın pompa fiyatına yansıyacak net artış 1 lira 14 kuruş olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

  • Benzin: 59.33
  • Motorin: 63.52

Ankara

  • Benzin: 60.28
  • Motorin: 64.64

İzmir

  • Benzin: 60.56
  • Motorin: 64.91

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam! İşte yeni fiyatlar

