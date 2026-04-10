Akaryakıta rekor indirim! Tarihi düşüş pompa yansıdı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
10.04.2026 07:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Orta Doğu’daki ateşkes kararı petrol fiyatlarını düşürdü, akaryakıtta çifte indirim pompaya yansıdı. Gece yarısı motorinin litre fiyatında 12,86 TL, benzinin litre fiyatında ise 1,07 TL indirim yapıldı. Bu indirimin ardından tarihi rekorlar kıran motorinin fiyatı 73 lira seviyesine geriledi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile Tahran yönetiminin misillemeleri sonrası Hürmüz Boğazı’nın petrol geçişine kapatılması, küresel enerji piyasalarında ciddi bir krize neden oldu. Bu gelişmeler Brent petrol fiyatlarını yukarı çekerken akaryakıtta peş peşe zamlar yaşandı.

ATEŞKES SONRASI FİYATLAR GERİLEDİ

ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslar sonucunda taraflar, yaklaşık 40 gündür süren saldırılara iki haftalık ara verilmesi konusunda uzlaştı. Ateşkes sonrası petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, doğrudan akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

MOTORİN VE BENZİNE ÇİFTE İNDİRİM

10 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 12,86 TL, benzinin litre fiyatında ise 1,07 TL indirim yapıldı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirimin ardından büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları yeniden belirlendi.

  • İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 62,18 TL, motorinin litre fiyatı 72,43 TL, LPG’nin litre fiyatı ise 34,99 TL oldu.
  • İstanbul Anadolu Yakası’nda benzin 62,03 TL, motorin 72,28 TL, LPG 34,39 TL seviyesine geriledi.
  • Ankara’da benzinin litre fiyatı 63,15 TL, motorin 73,56 TL, LPG 34,87 TL olarak belirlendi.
  • İzmir’de ise benzin 63,43 TL, motorin 73,84 TL, LPG 34,79 TL’den satışa sunuldu.

Ekonomi, Gündem, Güncel, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • yol yolcu yol yolcu :
    mazot neden pahalı bitürlü mantığıma sığmıyor.yani mazot gümüşse benzinde altındır.. gümüşün altından pahalı olması hiç mantıklı değil. 9 4 Yanıtla
    levent ayar levent ayar:
    HAM VARİL İŞLEM GÖRÜNCE BENZİN ORANI FAZLA OLUYOR MAZOT ORANİ AZ SEPEP BU GALIPA 3 2
    Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    Yakıt nereden nereye gelmiş, tarihi düşüş nasıl oluyor, bir anlatı verin. 3 0
    Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    1LT Mazot için 1,4litre benzin harcanır o sebebten mazot pahalı olur bazı mazot çeşitlerinde kalite arttıkça benzin sarfiyatı fazla olur yani mazot benzinden ve diğer yağlardan üretilir buda maliyeti artırr malesef 0 0
    Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    Manşet güzel tarihi iniş, çıkarken akaryakıta zam yapılacak, tarihte bir ilk akaryakıta zam yapılacak diye görmedik. 0 0
  • ramazan yazar ramazan yazar:
    20 litre 1500 tl.. bedavadan biraz pahali..komik haber.. sanki cok ucuz bu ülkede 3 1 Yanıtla
    Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Sanki sen komiklik olsun diye yapılmışsın 0 0
  • osman şahin osman şahin:
    Hani her hafta müjde veriliyordu Karadeniz’de gaz gabarda petrol batmanda bor madeni bitimi bunlar 0 0 Yanıtla
  • SEMA AKFIRAT SEMA AKFIRAT:
    Bırakın artık bu şak şak çılığı yalakalığı Tarihi indirim ne ne ne ki Kaç kuruş indi 10 bin lira mı indi Saram saçma yazıyorsunuz 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelecek Partisi’nden istifa eden 35 kişi AK Parti’ye geçti Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
Somer Sivrioğlu’ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama Somer Sivrioğlu'ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
Hatay’da şiddetli yağış yollar göle döndü, evleri su bastı Hatay'da şiddetli yağış; yollar göle döndü, evleri su bastı
Hayat çok acımasız: Bastonla yürürken görüntülenen usta oyuncunun hali yürek burktu Hayat çok acımasız: Bastonla yürürken görüntülenen usta oyuncunun hali yürek burktu
Ümit Erkol neden gözaltına alındı Ümit Erkol neden gözaltına alındı?
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
Friends’in Chandler’ı Matthew Perry davasında flaş karar “Ketamin Kraliçesi”ne 15 yıl hapis Friends’in Chandler’ı Matthew Perry davasında flaş karar! “Ketamin Kraliçesi”ne 15 yıl hapis
Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde İşte ilk sözleri Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde! İşte ilk sözleri

08:50
Tiryakiler dikkat Sigara satışı yasaklanacak, tarih verildi
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanacak, tarih verildi
08:19
Sanki Barcelona Adım adım değil koşarak Süper Lig’e geliyorlar
Sanki Barcelona! Adım adım değil koşarak Süper Lig'e geliyorlar
08:08
Arda Turan Avrupa’da tarih yazıyor
Arda Turan Avrupa'da tarih yazıyor
07:16
Müzakere öncesi büyük kriz İki lider bambaşka konuştu
Müzakere öncesi büyük kriz! İki lider bambaşka konuştu
05:53
Tahran’dan ABD’ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok
Tahran'dan ABD'ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok
00:53
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
23:49
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
23:37
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım
23:16
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
22:40
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
20:46
Batuhan Karadeniz BAE’de gözaltına alındı iddiası
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 08:56:18. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.