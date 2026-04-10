Akaryakıta rekor indirim! Tarihi düşüş pompa yansıdı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile Tahran yönetiminin misillemeleri sonrası Hürmüz Boğazı’nın petrol geçişine kapatılması, küresel enerji piyasalarında ciddi bir krize neden oldu. Bu gelişmeler Brent petrol fiyatlarını yukarı çekerken akaryakıtta peş peşe zamlar yaşandı.

ATEŞKES SONRASI FİYATLAR GERİLEDİ

ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslar sonucunda taraflar, yaklaşık 40 gündür süren saldırılara iki haftalık ara verilmesi konusunda uzlaştı. Ateşkes sonrası petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, doğrudan akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

MOTORİN VE BENZİNE ÇİFTE İNDİRİM

10 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 12,86 TL, benzinin litre fiyatında ise 1,07 TL indirim yapıldı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirimin ardından büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları yeniden belirlendi.