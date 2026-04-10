Akaryakıta rekor indirim! Tarihi düşüş pompa yansıdı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile Tahran yönetiminin misillemeleri sonrası Hürmüz Boğazı’nın petrol geçişine kapatılması, küresel enerji piyasalarında ciddi bir krize neden oldu. Bu gelişmeler Brent petrol fiyatlarını yukarı çekerken akaryakıtta peş peşe zamlar yaşandı.
ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslar sonucunda taraflar, yaklaşık 40 gündür süren saldırılara iki haftalık ara verilmesi konusunda uzlaştı. Ateşkes sonrası petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, doğrudan akaryakıt fiyatlarına yansıdı.
10 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 12,86 TL, benzinin litre fiyatında ise 1,07 TL indirim yapıldı.
İndirimin ardından büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları yeniden belirlendi.
