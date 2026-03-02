Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu - Son Dakika
Son Dakika

Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu

02.03.2026 21:29
Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle Brent petrol yükseldi; motorine 5,60 TL, benzine 2,10 TL zam yapılacak. Motorine yapılacak zam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek tek seferlik artışı olacak.

İsrail, ABD ve İran arasında tırmanan kriz enerji piyasalarını sert şekilde etkiledi. Brent petrolün 80 dolar sınırına dayanmasının ardından motorin ve benzine yapılacak zam netleşti. Salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 5 lira 60 kuruş, benzinin litresine ise 2 lira 10 kuruş zam yapılacak.

ŞİRKETLER FAALİYETLERİNİ DURDURDU

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonunun ardından Tahran'ın Körfez ülkelerini hedef alan misillemesi bölgedeki gerilimi artırdı. Hürmüz Boğazı'ndan geçen çok sayıda nakliye şirketi faaliyetlerini durdurdu. Haftaya yüzde 13 yükselişle başlayan Brent petrol, gün içinde dalgalı bir seyir izledi.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK TEK SEFERLİK ZAMMI

Geçtiğimiz hafta yapılan artışların ardından 60 lirayı aşan motorin fiyatı, yeni zamla birlikte tarihi bir seviyeye çıkacak. Gazeteci Olcay Aydilek, motorine 5,60 TL'lik artış yapılacağını duyurdu. Bu artış, Cumhuriyet tarihi boyunca bir akaryakıt ürününe miktar bazında tek seferde yapılan en yüksek zam olarak kayıtlara geçecek. Benzinin litre fiyatındaki artış ise 2,10 TL olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (2 MART 2026)

Motorin (Dizel)

  • İstanbul Avrupa Yakası: 60,33 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası: 60,21 TL
  • İzmir: 61,73 TL
  • Ankara: 61,45 TL

Benzin

  • İstanbul Avrupa Yakası: 58,28 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası: 58,13 TL
  • İzmir: 59,52 TL
  • Ankara: 59,23 TL

Uzmanlar, Orta Doğu'daki gerilimin sürmesi halinde enerji fiyatlarındaki oynaklığın devam edebileceğini değerlendiriyor.

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Enerji, Finans, Dünya

21:20
