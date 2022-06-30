Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü - Son Dakika
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Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü

30.06.2022 00:27

Motorinin litre fiyatına dün 2 lira 50 kuruş indirim gelmişti. Bugün de motorinin litre fiyatı 84 kuruş düştü. Böylece iki günde fiyat 3 lira 34 kuruş gerilemiş oldu.

Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son günlerde üst üste gelen zamların yerini indirimler almaya başladı. Motorinin fiyatı dünkü 2 lira 50 kuruşluk indirimin ardından bugün de 84 kuruş düştü.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 26.69'a, Ankara ve İzmir'de ise 26.82'ye geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Son Dakika Ekonomi Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü - Son Dakika
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