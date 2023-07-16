Akaryakıta yapılan ÖTV zammıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama - Son Dakika
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Akaryakıta yapılan ÖTV zammıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama

16.07.2023 19:04

Akaryakıta yapılan yüzde 200'ün üzerindeki ÖTV zammına tepkiler sürerken Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, ÖTV'nin artırılmasının iki sebeple yapıldığı belirtilerek, depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini azaltmak ve uluslararası petrol fiyatlarındaki artışa rağmen vergi artışı yapılmamasının nedeni olarak gösterildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla akaryakıta yüzde 200'ün üzerindeki ÖTV zammı yapıldı. Karara vatandaşların tepkisi sürerken Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi. ÖTV'nin 2 sebeple artırıldığının belirtildiği açıklamada "Birincisi yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. İkinci olarak, maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir." denildi.

BAZI ÜRÜNLERDE ARTIŞ 5 LİRAYI BULDU

Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla birlikte ÖTV tutarları motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5 lira ve LPG'de 4 lira artırıldı. Böylece, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 7,5265 lira, 98 oktan kurşunsuz benzinin özel tüketim vergisi ise litre başına 7,8899 lira olacak. Motorinin litresi üzerinden 7,0559 lira, LPG üzerinden de 5,7780 lira ÖTV alınacak.

"ÖTV İKİ SEBEPLE ARTIRILMIŞTIR"

ÖTV artırımına vatandaşlar tepki gelirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Akaryakıt ürünlerindeki ÖTV iki sebeple artırılmıştır.

BİRİNCİSİ DEPREMİN YOL AÇTIĞI MALİYETLER

Birincisi yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Düzenleme, bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir.

İKİNCİSİ ÖTV TUTARLARININ ENFLASYON KARŞISINDA ERİMESİ

İkinci olarak, maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir.

Bunun sonucunda, akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin; 2016 yılında GSYH içindeki payı yüzde 4,58 iken 2022 yılında yüzde 2,8'e, vergi gelirleri içindeki payı ise 2016 yılında yüzde 26,23 ilen 2022 yılında yüzde 17,84'e düşmüştür. Söz konusu ürünlerden en çok tüketilen benzin, motorin ve LPG'de, KDV dahil satış fiyatındaki vergilerin oranı yüzde 50'lerin üzerinde iken yeni yapılan artışa rağmen 38,5 seviyesinde kalmıştır.

Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinden alınan ve yaklaşık 7 yıldır artırılmamış olan maktı ÖTV tutarları, benzinde ve motorinde 5 TL, LPG'de 4 TL, diğer ürünlerde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artış yapılmıştır. Artışlar 2016 yılından itibaren meydana gelen enflasyon artışının çok altındadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan zam açıklaması: Akaryakıt ürünlerindeki ÖTV iki sebeple artırılmıştır
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan zam açıklaması: Akaryakıt ürünlerindeki ÖTV iki sebeple artırılmıştır
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Akaryakıt Üzerinden ÖTV Tutarlarına Zam Yapıldı Akaryakıt Üzerinden ÖTV Tutarlarına Zam Yapıldı

ÖTV, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta yapılan ÖTV zammıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akaryakıta yapılan ÖTV zammıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama - Son Dakika
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