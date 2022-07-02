Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü - Son Dakika
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Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü

02.07.2022 00:37

Motorine gelen indirim sonrası benzin ve LPG'ye de indirim geldi. Benzine 2 lira 13 kuruş, LPG'ye 1 lira 71 kuruş indirim geldi. Böylelikle benzin 25 lira seviyelerine, oto gaz ise 10 lira seviyelerine geriledi.

Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son günlerde üst üste gelen zamların yerini indirimler almaya başladı. 29 ve 30 Haziran tarihlerinde motorine üst üste gelen indirimlerin ardından şimdi de benzin ve LPG'nin fiyatı düştü. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 13 kuruş, LPG'ye ise 1 lira 71 kuruş indirim geldi.

BENZİN VE LPG KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 25.17'ye, Ankara ve İzmir'de 25.29 TL'ye geriledi. Otogazın litre fiyatı ise İstanbul'da 10.69 TL'ye, Ankara'da 10.66 TL'ye, İzmir'de ise 10.56 TL'ye geriledi. Akaryakıt fiyatları bayiler arasında küçük değişiklikler gösterebiliyor.

MOTORİNE ÜST ÜSTE İNDİRİM GELDİ

29 Haziran tarihinde motorine 2 lira 50 kuruş, 30 Haziran tarihinde ise 84 kuruş indirim geldi. Böylece iki günde fiyat 3 lira 34 kuruş geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Son Dakika Ekonomi Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü - Son Dakika
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