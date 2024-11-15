Akbank'ın Gençlere Desteği Artıyor

Ekonomi

Akbank Güzel Yarınlar Hareketi, ikinci yılında Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep illerindeki üniversitelere giderek, finansal okuryazarlık, iletişim becerileri, kariyer planlama ve mentorluk gibi özel eğitimlerle 12 bin gence ulaşmayı hedefliyor.

Akbank, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile birlikte 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgedeki gençlerin gelişimine katkı sunmak ve toplumsal iyileşmeyi desteklemek için başlattığı Akbank Güzel Yarınlar Hareketi'ne devam ediyor.

Projenin ikinci yılının tanıtımı için Malatya'da düzenlenen toplantıya Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, TOG Genel Müdürü Ayşe Kırımlı ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı katıldı.

Toplantıda konuşan Beril Alakoç, Akbank olarak, gençlerin eğitimini ve gelişimini, sürdürülebilir kalkınmanın temel taşı olarak gördüklerini söyledi.

TOG ile hayata geçirilen Akbank Güzel Yarınlar Hareketi'nin geçen yıl başladığını ve çok iyi sonuçlar aldıklarını belirten Alakoç, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya olmak üzere toplamda 5 şehre gittiklerini, bu şehirlerde lise çağındaki 10 bin 220 gençle birlikte 690 atölye düzenleyip 1200 saat eğitim verdiklerini vurguladı.

Alakoç, ilk yılın etki değerlendirme raporu sonuçlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Katılımcıların yüzde 97'si Akbank Güzel Yarınlar Hareketi Merkezi'nden mutlu ve huzurlu ayrıldıklarını ifade etti. Merkeze erişim sağladıkları için kendilerini şanslı hissettiklerini belirtenlerin oranı yüzde 98 olurken, yüzde 88'i ise bu merkezde kendilerini güvende hissettiklerini belirtti. Bu geri dönüşler bizi hem çok memnun etti hem de yeni dönem için motive etti, bu nedenle hızlıca çalışmalarımızı planladık. Odağımızda gençler olduğu için geçen sene, deprem sonrası uzaktan eğitim nedeniyle üniversiteli gençlere ulaşmakta zorlandık. Bu yüzden bu sene stratejik olarak üniversitelere odaklanmak istedik."

Toplumsal dönüşüme katkıda bulunmak için en çok yardıma ihtiyacı olanların gençler olduğunu anlatan Alakoç, Akbank olarak projenin ikinci döneminde, üniversiteli gençlerin kariyer yolculuklarına katkıda bulunmayı, onlara iş dünyasına hazırlık, finansal okuryazarlık ve sanatsal beceriler gibi çeşitli deneyimler kazandırmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

TOG'un psikososyal dayanıklılık desteklerine devam edeceğine işaret eden Alakoç, "Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep olmak üzere 4 ilde üniversitelere gideceğiz. İlk olarak Malatya İnönü Üniversitesi ile ikinci yıla başladık. Geçen sene olduğu gibi Akbank Sanat orada atölyelerine devam edecek. Yine stop motion animasyon atölyesinde gençler yaratıcı yönlerini keşfetme fırsatı yakalayacak. Bu sene 12 bin genci hedefliyoruz ancak burada sayılardan ziyade, gençlerin hayatına fayda sağlayacak şekilde dokunabilmek asıl önem taşıyor. Gençlerimizin daha eşit, daha güçlü ve daha umut dolu bir geleceğe adım atmaları için Akbank olarak yanlarında olmaya ve Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Akbank binasındaki malzemeler okul malzemesine dönüştü"

Beril Alakoç, Kahramanmaraş depreminin yakın zamanda ikinci yılını dolduracağını ancak Akbank olarak deprem bölgesine farklı projelerle destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bu kapsamda "Dönüşümde Gelecek Var" projesini detaylandıran Alakoç, şu bilgileri paylaştı:

"Akbank Genel Müdürlüğü, 33 katlı büyük bir bina ve burada modernizasyon çalışması yapılıyor. Bu büyük binadan dikkatli bir şekilde sökülen kaliteli malzemeler kutulandı ve 33 tırla İskenderun'a gönderildi. Bu malzemeler için İskenderun'da bir teknik ve mesleki lise ile anlaştık ve buraya bir atölye kurduk. Bu atölyede ofis malzemeleri, okul malzemesine dönüştürülüyor. Şu ana kadar 7 bin 200 mobilya çıktı ama 10 binin üzerinde çıkacağını öngörüyoruz. Hatay'daki 650 ilköğretim okuluna, okul malzemesi olarak teslim ediliyor ve bu malzemeleri İskenderun Meslek Lisesi'ndeki öğrenciler dönüştürüyor. Böylece bu proje, meslek lisesi öğrencilerinin eğitimlerine katkı sağlıyor. Sürdürülebilirlik açısından değerlendirdiğimizde ise iki Belgrad Ormanı'na denk bir katkısı var."

"Proje gençlerin umutlarını yeniden inşa etmelerine destek oluyor"

TOG Genel Müdürü Ayşe Kırımlı da gençlerin Türkiye'nin bugünü olduğunu ve bugün desteklenerek güçlü yarınları oluşturacağını söyledi.

Akbank'la yapılan projeye değinen Kırımlı, "Akbank Güzel Yarınlar Hareketi'nin afet bölgesinde sürdürdüğü çalışmalar, gençlerin eğitimden sosyal hayata, sanattan teknolojiye kadar birçok alanda kendilerini geliştirmelerine, umutlarını yeniden inşa etmelerine destek oluyor." diye konuştu.

Kırımlı, TOG olarak 4 şehirde 5 üniversitenin rektörlüğünden gerekli izinleri aldıklarını ve her üniversitenin kampüsünde ortalama iki buçuk ay boyunca bulunacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"23 Eylül'den bu yana Malatya İnönü Üniversitesi'ndeyiz ve 2,5 ayın ardından Adıyaman Üniversitesine geçeceğiz. Programın ikinci döneminde üniversiteli öğrencilerimize kampüslerde, onlara ait alanlarda gelişim olanakları sunuyoruz. Kariyerlerini güvenle şekillendirmeleri için çok çeşitli imkanlar sağlıyoruz. Akbank'ın uzmanları gençlere CV hazırlama, işe girerken etkin mülakat tekniklerini öğretecek ve finansal okuryazarlık eğitimleri verecek. Mentorluk programı da uygulayacağız zaman zaman. Hatta o gençler arasından bazılarına Akbank staj imkanları da sunabilecek. Gençlere gönüllülüğü öğretmeye devam edeceğiz. Bugün, gençlerin hayallerinin önündeki engelleri kaldırmak, onları topluma yeniden kazandırmak hepimizin sorumluluğu olmalı. Bu doğrultuda kamu, özel sektör ve sivil toplum olarak bir araya gelerek gençlere yol açmak, onlara umut olmak, yarının güçlü Türkiye'sini inşa etmek en temel görevimiz."