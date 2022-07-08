Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi - Son Dakika
Üye Girişi

Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi

08.07.2022 15:53

Akbank'ta yine arıza çıktı. Akbank müşterileri bu sabah mobil bankacılık işlemlerinde hatayla karşılaştı. Uygulama üzerinden işlem yapamayan vatandaşlar, tepkilerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Konunun kısa sürede gündem olmasının ardından Akbank açıklama yayınlayıp özür diledi. Ardından EFT işlem süresinin saat 16.00'ya kadar uzatıldığı bildirildi.

Türkiye'nin bankacılık devlerinden Akbank'ta bu sabah itibarıyla mobil uygulama sistemi çöktü. Arıza nedeniyle işlem yapamayan binlerce müşteri büyük bir mağduriyet yaşıyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Akbank'ta gerçekleşen hizmet kesintisi, sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcıların yüzlerce tweet atması sonrası "Akbank" etiketi Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi. Sosyal medya kullanıcıları, tam da Kurban Bayramı tatili öncesinde böyle bir durumun yaşanmasına tepki gösterdi.

O tepkilerden bazıları şu şekilde:

Akbank mobil uygulamasında arıza! İşlem yapamayan müşteriler isyan etti, bankadan açıklama geldi
Akbank mobil uygulamasında arıza! İşlem yapamayan müşteriler isyan etti, bankadan açıklama geldi
Akbank mobil uygulamasında arıza! İşlem yapamayan müşteriler isyan etti, bankadan açıklama geldi
Akbank mobil uygulamasında arıza! İşlem yapamayan müşteriler isyan etti, bankadan açıklama geldi
Akbank mobil uygulamasında arıza! İşlem yapamayan müşteriler isyan etti, bankadan açıklama geldi

AKBANK'TAN AÇIKLAMA: YOĞUNLUK NEDENİYLE AKSAMA YAŞIYORUZ

Tepkiler sonrasında bankanın sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Metinde "Sistemlerimizde yoğunluk nedeniyle yavaşlama ve aksamalar yaşıyoruz. Tüm birimlerimiz konuyla ilgili çalışmakta olup sürece dair bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz. Yaşadığınız aksaklıktan dolayı özür dileriz." denildi.

Akbank mobil uygulamasında arıza! İşlem yapamayan müşteriler isyan etti, bankadan açıklama geldi

"EFT İŞLEM SÜRESİ 16.00'YA KADAR UZATILDI"

Bu açıklamanın ardından banka tarafından bir duyuru daha yapıldı. Paylaşımda "Bankamızın mobil bankacılık kanalında yaşanan yavaşlama ve aksamalar devam ediyor. Tüm birimlerimiz konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Müşterilerimizin EFT işlem süresi 16.00'ya kadar uzatılmıştır. Yaşanan aksaklıktan dolayı tekrar özür dileriz" ifadeleri yer aldı.

Akbank mobil uygulamasında arıza! İşlem yapamayan müşteriler isyan etti, bankadan açıklama geldi
YORUMLAR
500
TPAO günlük yurt içi üretimde rekor tazeledi TPAO günlük yurt içi üretimde rekor tazeledi Kadir Şeker adına sahte hesap uyarısı Kadir Şeker adına sahte hesap uyarısı

Hakan Binbaşgil, Twitter, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
15:53 Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi
15:44 Merve Boluğur'un tuhaf hareketleri bitmek bilmiyor! Yıldız Tilbe'nin bakışları geceye damga vurdu
15:39 Yeni evlendiği 2. karısını bıçaklayarak katletti! Cani koca yakalandı
15:36 9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam
15:31 Eşi de doktor çıktı! Bazı sağlık çalışanlarının şiddete karşı izinsiz eyleminde polise tokat atan astsubay tutuklandı
15:11 Acun Ilıcalı resmen kaptı! Fatih Terim vazgeçemiyordu, Seri şimdi Hull City'de
14:41 Galatasaray antrenmanında Müslüm Gürses sesleri: Ne yaptımsa seni unutamadım
14:37 Suikasta uğrayıp hayatını kaybeden Shinzo Abe'den geriye, Türkiye'de dua ettiği görüntüler kaldı
14:14 Olcay Şahan'dan şaşırtan hamle! Futbola geri döndü, işte imzayı attığı takım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 16:07:42. #1.12#
SON DAKİKA: Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement