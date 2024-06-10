Akbank ve Endeavor Türkiye, Türk girişimcilerin uluslararası ağlarını inceliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Akbank ve Endeavor Türkiye, Türk girişimcilerin uluslararası ağlarını inceliyor

Akbank ve Endeavor Türkiye, Türk girişimcilerin uluslararası ağlarını inceliyor

Akbank ve Endeavor Türkiye, ortak hazırladıkları raporla yurt dışındaki Türk girişimcileri mercek altına aldı.

10.06.2024 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akbank ve Endeavor Türkiye, ortak hazırladıkları raporla yurt dışındaki Türk girişimcileri mercek altına aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Endeavor Türkiye ve Akbank işbirliğiyle hazırlanan,"Uluslararası Ağları Etkinleştirme: Türk Girişimcilik Ekosistemini Güçlendirme Raporu", Türkiye'nin büyüyen şirketleri için uluslararası alanda faal Türk girişimcilerin taşıdığı değeri ortaya koyuyor.

Alanında ilk olan araştırma, Türk girişimcilerin küresel çapta çalışmalarını incelerken, Türkiye'deki ekosistemle bağına da ışık tutuyor. Böylece, Türkiye'den daha fazla girişimin dünyaya açılması ve ekosistemin güçlenmesi için veri odaklı öneriler sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı ve Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Civelek Yüce, araştırmanın Türk girişimcilik ekosisteminde henüz dokunulmamış bir potansiyele işaret ettiğini bildirdi.

İnovasyon merkezleri Akbank LAB, kurum içi girişimcilik platformları Akbank+, uluslararası kurumsal girişim sermayesi kolları Akbank Ventures, start-up ve teknogirişimcilere özel hizmet sundukları aktaran Yüce, Akbank Girişim Bankacılığı gibi önemli atılımlara sahip olduklarını, Endeavor Türkiye başta olmak üzere farklı kurumlarla iş birliği içerisinde girişimcilere yönelik özel programlar ve destek mekanizmaları sunduklarını belirtti.

"Yurt dışında önemli bir kaynağa sahibiz"

Alınan inisiyatiflerle ekosistemin öncüleri arasında yer aldıklarını vurgulayan Yüce, Akbank olarak, Türkiye'nin uluslararası bağlarını güçlendirilmesine, deneyim, uzmanlık ve 'know-how' paylaşımına hız katmak olduğunu aktardı.

Yüce, Türkiye'de bir ilki temsil eden Endeavor Insight Araştırması'nın Türkiye'nin bu anlamda da yurt dışında önemli bir kaynağa sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye girişimci ağı, bugün ABD'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne çok geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda. Uluslararası arenada faal olan girişimcilerimiz yüksek teknik bilgi gerektiren işlerde uzmanlaşıyor. Yapay zeka, makine öğrenimi, yazılım gibi geleceğin teknolojileri alanında uzmanlığa sahipler ve sergiledikleri performansla da fark yaratıyorlar. Bu deneyimi ve kaynağı da Türkiye'ye aktarmaya, böylece daha fazla girişimin dünyaya açılmasında rol almaya hazır ve istekliler. Bunu sağlayabilmek için Endeavor araştırmamızın veri temelli önerilerinden faydalanmak, sistemli bir iletişim ve dayanışma ağı yaratmak büyük önem taşıyor. Akbank olarak bu adımların atılmasına öncülük etmeyi bir misyon olarak ele alıyoruz. Hem finansal hem de finansal olmayan destek mekanizmalarının oluşturulması, deneyim paylaşımı ve ekosistemin güçlendirilmesi için yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz."

Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli ise tüm girişimci adaylarına ve Endeavor girişimcilerine, her zaman global düşünmeleri yönünde mesaj verdiklerine işaret etti.

Kurttepeli, "Bu araştırma ile yurt dışındaki Türk girişimcilerin ayak izini sürerken, ekosistemimizi geliştirmek adına bu ağın ne kadar değerli olduğunu, veriler ile görme fırsatına erişiyoruz. Türkiye'den dünyaya açılan girişimcilerimizin yarattığı değeri ve bu süreçte edindikleri deneyimleri paylaşmak, ülkemizin girişimcilik ekosistemini daha da güçlendirmek için büyük bir öneme sahip. Global arenada başarılı olmanın yolu, sadece yenilikçi fikirler geliştirmekten değil, aynı zamanda bu fikirleri dünya çapında hayata geçirebilecek bir vizyon ve strateji oluşturmaktan geçiyor. Bu bağlamda, girişimcilerimizin küresel düşünme yeteneği, başarının anahtarı." değerlendirmesinde bulundu.

Girişimcilik ekosisteminde "Birlikten kuvvet doğar." atasözünün geçerli olduğuna değinen Kurttepeli,"Farklı coğrafyalarda iş kurmuş girişimcilerle kurulan iş birlikleri, yeni pazarlara açılma ve farklı bakış açıları kazanma noktasında yakın gelecekte önemli fırsatlar sunacak. Birlikte çalışarak, güçlü bir sinerji yaratabilir ve Türkiye'nin girişimcilik alanındaki potansiyelini en üst seviyeye çıkarabiliriz." ifadelerini kullandı.

400 Türk girişimciyle görüşüldü

Endeavor Insight, yurt dışında çalışmalarını sürdüren 400 Türk girişimciyle yapılan görüşmelerle, girişimcilerin Türk girişimcilik ekosistemini destekleme potansiyellerini değerlendirdi.

Buna göre, yurt dışındaki Türk girişimcilerin yüzde 50'sinden fazlası Amerika Birleşik Devletleri'nde, yüzde 20'si ise İngiltere'de faaliyet gösteriyor. Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi farklı bölgelerde de Türk girişimcilerin faaliyetleri bulunuyor.

Türk girişimcilerin faaliyetleri, yapay zeka ve makine öğrenimi, tüketici uygulamaları ve yazılım, kurumsal yazılım ve reklam teknolojileri gibi alanlarda yoğunlaşıyor. Bu alanlar, Türkiye'deki yerel ekosistemle de paralellik gösteriyor.

Girişimcilerin yüzde 70'ten fazlası, Türkiye'de ekiplerle çalışıyor veya ülkede operasyonları bulunuyor. Ayrıca girişimcilerin yüzde 35'i, çalışanları arasında daha sonra kendi girişimini kuranların olduğunu belirtiyor.

Araştırmaya katılan girişimcilerin yüzde 69'u mentorluk yapıyor ve bu grubun yüzde 53'ü, Türkiye'deki girişimcileri destekliyor. Yurt dışındaki girişimcilerin yüzde 40'ı da Türkiye'de yatırım yapmaya istekli olduğunu kaydediyor.

Kendilerine Türkiye'deki girişimci ekosisteminin gelişimi için mentorluk yapma, yatırım yapma veya ağlarındaki insanlarla tanıştırma konusunda ne düşündükleri sorulduğunda ise girişimcilerin yüzde 97'si, yardımcı olmaya istekli veya çok istekli olduğunu vurguluyor. Ancak girişimcilerin yaklaşık yüzde 90'ı, Türkiye'deki ekosistemle bağlantı kurmalarını sağlayan bir mekanizma olmadığını belirtiyor.

Endeavor Insight araştırmacıları, yurt dışındaki Türk girişimcilerle yapılan görüşmelerden yola çıkarak ekosistemi güçlendirmek için yurt dışındaki ağın ve destek mekanizmalarının şekillendirilmesi, pazarlara açılım ve küresel politikaların desteklenmesi, geri verme kültürünün oluşturulması, rol modellerin öne çıkarılması tavsiyelerinde bulundu.

Kaynak: AA

Türkiye, Akbank, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akbank ve Endeavor Türkiye, Türk girişimcilerin uluslararası ağlarını inceliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:24 İstanbul Kadıköy’de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar İstanbul Kadıköy'de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 10:48:34. #1.12#
SON DAKİKA: Akbank ve Endeavor Türkiye, Türk girişimcilerin uluslararası ağlarını inceliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement