Akbank ve Endeavor Türkiye, Türk girişimcilerin uluslararası ağlarını inceliyor

Ekonomi

Akbank ve Endeavor Türkiye, ortak hazırladıkları raporla yurt dışındaki Türk girişimcileri mercek altına aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Endeavor Türkiye ve Akbank işbirliğiyle hazırlanan,"Uluslararası Ağları Etkinleştirme: Türk Girişimcilik Ekosistemini Güçlendirme Raporu", Türkiye'nin büyüyen şirketleri için uluslararası alanda faal Türk girişimcilerin taşıdığı değeri ortaya koyuyor.

Alanında ilk olan araştırma, Türk girişimcilerin küresel çapta çalışmalarını incelerken, Türkiye'deki ekosistemle bağına da ışık tutuyor. Böylece, Türkiye'den daha fazla girişimin dünyaya açılması ve ekosistemin güçlenmesi için veri odaklı öneriler sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı ve Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Civelek Yüce, araştırmanın Türk girişimcilik ekosisteminde henüz dokunulmamış bir potansiyele işaret ettiğini bildirdi.

İnovasyon merkezleri Akbank LAB, kurum içi girişimcilik platformları Akbank+, uluslararası kurumsal girişim sermayesi kolları Akbank Ventures, start-up ve teknogirişimcilere özel hizmet sundukları aktaran Yüce, Akbank Girişim Bankacılığı gibi önemli atılımlara sahip olduklarını, Endeavor Türkiye başta olmak üzere farklı kurumlarla iş birliği içerisinde girişimcilere yönelik özel programlar ve destek mekanizmaları sunduklarını belirtti.

"Yurt dışında önemli bir kaynağa sahibiz"

Alınan inisiyatiflerle ekosistemin öncüleri arasında yer aldıklarını vurgulayan Yüce, Akbank olarak, Türkiye'nin uluslararası bağlarını güçlendirilmesine, deneyim, uzmanlık ve 'know-how' paylaşımına hız katmak olduğunu aktardı.

Yüce, Türkiye'de bir ilki temsil eden Endeavor Insight Araştırması'nın Türkiye'nin bu anlamda da yurt dışında önemli bir kaynağa sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye girişimci ağı, bugün ABD'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne çok geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda. Uluslararası arenada faal olan girişimcilerimiz yüksek teknik bilgi gerektiren işlerde uzmanlaşıyor. Yapay zeka, makine öğrenimi, yazılım gibi geleceğin teknolojileri alanında uzmanlığa sahipler ve sergiledikleri performansla da fark yaratıyorlar. Bu deneyimi ve kaynağı da Türkiye'ye aktarmaya, böylece daha fazla girişimin dünyaya açılmasında rol almaya hazır ve istekliler. Bunu sağlayabilmek için Endeavor araştırmamızın veri temelli önerilerinden faydalanmak, sistemli bir iletişim ve dayanışma ağı yaratmak büyük önem taşıyor. Akbank olarak bu adımların atılmasına öncülük etmeyi bir misyon olarak ele alıyoruz. Hem finansal hem de finansal olmayan destek mekanizmalarının oluşturulması, deneyim paylaşımı ve ekosistemin güçlendirilmesi için yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz."

Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli ise tüm girişimci adaylarına ve Endeavor girişimcilerine, her zaman global düşünmeleri yönünde mesaj verdiklerine işaret etti.

Kurttepeli, "Bu araştırma ile yurt dışındaki Türk girişimcilerin ayak izini sürerken, ekosistemimizi geliştirmek adına bu ağın ne kadar değerli olduğunu, veriler ile görme fırsatına erişiyoruz. Türkiye'den dünyaya açılan girişimcilerimizin yarattığı değeri ve bu süreçte edindikleri deneyimleri paylaşmak, ülkemizin girişimcilik ekosistemini daha da güçlendirmek için büyük bir öneme sahip. Global arenada başarılı olmanın yolu, sadece yenilikçi fikirler geliştirmekten değil, aynı zamanda bu fikirleri dünya çapında hayata geçirebilecek bir vizyon ve strateji oluşturmaktan geçiyor. Bu bağlamda, girişimcilerimizin küresel düşünme yeteneği, başarının anahtarı." değerlendirmesinde bulundu.

Girişimcilik ekosisteminde "Birlikten kuvvet doğar." atasözünün geçerli olduğuna değinen Kurttepeli,"Farklı coğrafyalarda iş kurmuş girişimcilerle kurulan iş birlikleri, yeni pazarlara açılma ve farklı bakış açıları kazanma noktasında yakın gelecekte önemli fırsatlar sunacak. Birlikte çalışarak, güçlü bir sinerji yaratabilir ve Türkiye'nin girişimcilik alanındaki potansiyelini en üst seviyeye çıkarabiliriz." ifadelerini kullandı.

400 Türk girişimciyle görüşüldü

Endeavor Insight, yurt dışında çalışmalarını sürdüren 400 Türk girişimciyle yapılan görüşmelerle, girişimcilerin Türk girişimcilik ekosistemini destekleme potansiyellerini değerlendirdi.

Buna göre, yurt dışındaki Türk girişimcilerin yüzde 50'sinden fazlası Amerika Birleşik Devletleri'nde, yüzde 20'si ise İngiltere'de faaliyet gösteriyor. Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi farklı bölgelerde de Türk girişimcilerin faaliyetleri bulunuyor.

Türk girişimcilerin faaliyetleri, yapay zeka ve makine öğrenimi, tüketici uygulamaları ve yazılım, kurumsal yazılım ve reklam teknolojileri gibi alanlarda yoğunlaşıyor. Bu alanlar, Türkiye'deki yerel ekosistemle de paralellik gösteriyor.

Girişimcilerin yüzde 70'ten fazlası, Türkiye'de ekiplerle çalışıyor veya ülkede operasyonları bulunuyor. Ayrıca girişimcilerin yüzde 35'i, çalışanları arasında daha sonra kendi girişimini kuranların olduğunu belirtiyor.

Araştırmaya katılan girişimcilerin yüzde 69'u mentorluk yapıyor ve bu grubun yüzde 53'ü, Türkiye'deki girişimcileri destekliyor. Yurt dışındaki girişimcilerin yüzde 40'ı da Türkiye'de yatırım yapmaya istekli olduğunu kaydediyor.

Kendilerine Türkiye'deki girişimci ekosisteminin gelişimi için mentorluk yapma, yatırım yapma veya ağlarındaki insanlarla tanıştırma konusunda ne düşündükleri sorulduğunda ise girişimcilerin yüzde 97'si, yardımcı olmaya istekli veya çok istekli olduğunu vurguluyor. Ancak girişimcilerin yaklaşık yüzde 90'ı, Türkiye'deki ekosistemle bağlantı kurmalarını sağlayan bir mekanizma olmadığını belirtiyor.

Endeavor Insight araştırmacıları, yurt dışındaki Türk girişimcilerle yapılan görüşmelerden yola çıkarak ekosistemi güçlendirmek için yurt dışındaki ağın ve destek mekanizmalarının şekillendirilmesi, pazarlara açılım ve küresel politikaların desteklenmesi, geri verme kültürünün oluşturulması, rol modellerin öne çıkarılması tavsiyelerinde bulundu.