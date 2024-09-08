Akkuyu NGS'de İlk Reaktör 2024'te Devrede - Son Dakika
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Ekonomi

Akkuyu NGS'de İlk Reaktör 2024'te Devrede

Akkuyu NGS\'de İlk Reaktör 2024\'te Devrede

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde gelecek yıl ilk reaktörün devreye alınmasını hedeflediklerini açıkladı. Bayraktar, Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve iklim hedefleri için Akkuyu NGS'nin önemine vurgu yaptı.

08.09.2024 10:16
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akuuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) gelecek yıl ilk reaktörün, 2028'e kadar da diğer reaktörlerin devreye alınmasını hedeflediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, Mersin'de inşası süren Akkuyu NGS'de incelemelerde bulundu.Yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Bayraktar, yetkililerden bilgi aldı.

Bayraktar, dünyanın en büyük nükleer santral şantiyesinde 4 reaktörün aynı anda inşasının devam ettiğini ifade etti.

Şantiyede 30 binin üzerinde çalışan olduğunu belirten Bayraktar, Akkuyu NGS'nin Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve iklim hedefleri için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Bayraktar, "Santral tümüyle devreye alındığında hedefimiz, 2028 yılında 4 reaktörün de tamamıyla devreye girmesi ve bu anlamda Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu sadece bu santralden karşılayacak hale gelmemiz. İnşallah önümüzdeki yıl ilk reaktörden başlayarak diğer reaktörleri de devreye almış olacağız." ifadelerini kullandı.

Akkuyu NGS'de üretilecek temiz ve karbonsuz enerjinin 30 milyon tonluk karbon emisyonunu azaltacağını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Santralin inşası, Türkiye'nin 70 yıllık rüyasının gerçekleşmesi anlamına geliyor. Çünkü Türkiye'de 1950'li yıllardan başlayarak yani dünyadaki nükleer sektörün gelişimiyle eş zamanlı olarak başladığımız bu yolda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en önemli adımı 2010 yılında Akkuyu Nükleer Santrali için Rusya Federasyonu'yla yaptığımız hükümetler arası anlaşma kapsamında gerçekleştirdik."

Bayraktar, çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkati çekerek, "Elbette ki çok zorluklarla mücadele ediyoruz. Daha farklı zorluklarla da karşılaşabiliriz. Ama yılmadan, usanmadan nükleer enerjide 2050 için 20 bin megavatlık bir hedefe yürüyoruz. O sürecin sonunda da Türkiye, arz güvenliğini temiz kaynaklardan karbonsuz temin etmiş bir şekilde önüne bakmaya devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS'de İlk Reaktör 2024'te Devrede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akkuyu NGS'de İlk Reaktör 2024'te Devrede - Son Dakika
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