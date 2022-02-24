Aksaray'da 3 yeni organize sanayi bölgesi kuruldu - Son Dakika
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Aksaray'da 3 yeni organize sanayi bölgesi kuruldu

24.02.2022 13:17
Aksaray'da 3 yeni organize sanayi bölgesi kuruldu

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Sultanhanı, Eskil ve Ortaköy ilçelerine organize sanayi bölgeleri (OSB) kurduklarını, şimdiden yeni yatırımcıların fabrika açmak için başvurduğunu bildirdi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Sultanhanı, Eskil ve Ortaköy ilçelerine organize sanayi bölgeleri (OSB) kurduklarını, şimdiden yeni yatırımcıların fabrika açmak için başvurduğunu bildirdi.

Aydoğdu, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Aksaray'da son yıllarda sanayi ve ihracat alanında çok önemli değişim ve gelişim yaşandığını belirtti.

Aksaray'ın bu değişim ve gelişim için yeterli güce ve potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Aksaray, 7 ilçesinden 3'üne OSB açan ilk il oldu. Pandemi sürecinin ardından dünyada bazı paradigmalar yıkıldı. Tarım çok önemli bir hal aldı. Aksaray'ımız 2021 verilerine göre tarımsal üretim de tonaj bazında Konya'dan sonra ikinci sıraya yükseldi. Bizim 9 ürünümüz Türkiye genelinde ilk on sırada yer alıyor. Aksaray, potansiyelini kullandığı zaman Türkiye'yi doyurabilecek konuma geldi."

Aydoğdu, Aksaray'ın sürekli ürettiğini, bu üretimle Türkiye'de ekonomik olarak çok büyük bir potansiyel elde edeceğini ifade etti.

Hali hazırda Aksaray'da bulunan OSB'nin dolduğunu hatırlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Burada 13 bin kişi çalışarak evine ekmek götürüyor. Ailelerini de kattığımızda yaklaşık 20 bin kişiye denk geliyor. Bu rakam çok iyi. Yeni yatırımların yakın zamanda temellerini attık. Fabrikalar bittiğinde yaklaşık 5 bin kişi daha burada istihdam olacak. İlçelerimize kurulacak OSB'ler teşvik uygulamasında 6. bölgede yer alacak. Böylelikle buraya gelen yatırımcılar ciddi anlamda teşvikler alacak. Şimdiden bizlere gelen teklikler var. En kısa zamanda bunlara yer tahsisi yaparak fabrikaların temellerini atacağız."

Aksaray'da 3 yeni organize sanayi bölgesi kuruldu
Aksaray'da 3 yeni organize sanayi bölgesi kuruldu

YORUMLAR
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Aksaray'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı Aksaray'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı Havza OSB'de yeni tahsis talepleri devam ediyor Havza OSB'de yeni tahsis talepleri devam ediyor

Hamza Aydoğdu, Sultanhanı, Aksaray, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aksaray'da 3 yeni organize sanayi bölgesi kuruldu - Son Dakika


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