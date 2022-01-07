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Akşener açılışa hiçbir devlet yetkilisinin katılmamasına sitem etti: Gerçekten çok üzgünüm - Son Dakika

Akşener açılışa hiçbir devlet yetkilisinin katılmamasına sitem etti: Gerçekten çok üzgünüm

07.01.2022 18:04

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ile birlikte Beylikdüzü'ndeki toplu açılış törenine katıldı. Polis merkezi, müftülük, kuran kursu ve taziye evinin açılışına hiçbir devlet yetkilisinin katılmamasına sitem eden Akşener, "Devletimizi temsil eden bürokrasiden kimse yok. Valilik yok, emniyet müdürlüğü yok, müftülük yok. Burada alınan tutumda gerçekten çok üzgünüm" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü Belediyesi 2. Toplu Açılış Törenine katıldı. Tören ile Gürpınar Polis Merkezi Amirliği, Mevlana Camii, Müftülük, Kuran Kursu ve Taziye evi açılışı yapıldı. Açılışta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yer aldı.

Meral Akşener açılışa hiçbir devlet yetkilisinin katılmamasına sitem etti: Gerçekten çok üzgünüm

KILIÇDAROĞLU: ŞAFAĞA AZ KALDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün ibadet yerlerini tertemiz yapacağız. Allah'a ibadet etmek istiyorsan tertemiz yerde ibadet yapılmalı. Bizim dünyaya bakışımız böyle ama onlar ayrıştırıyorlar. Ne yaparsalar yapsınlar şafağa az kaldı. Bu güzel binaları polisimize kazandıran belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bütün belediye başkanlarımız aynı inançla görev yapmaya çalışıyorlar. Yolumuz aydınlık kimse endişe etmesin" dedi.

Meral Akşener açılışa hiçbir devlet yetkilisinin katılmamasına sitem etti: Gerçekten çok üzgünüm

AKŞENER SİTEM ETTİ: DEVLET GÖREVLİSİ KİMSE YOK

Meral Akşener de "Gürpınar Polis Merkezi Amirliği" ile "Mevlana Camii Müftülük, Kuran Kursu ve Taziye Evi" açılışı için davet edilen kamu görevlilerinin törene katılmamasını eleştirdi.

Akşener, "Çalışanı insan, gönüllüsü insan. Oy vereni insan. Hizmet edileni insan. Gıcıklık yapanı da insan. Deminden beri iki belediye başkanımızın anlattıkları çok ilginç. Hizmet için, milletin parasıyla, devletin kurumlarına binalar yapıyorlar. O binaların teslimi esnasında, açılışlarının heyecanı esnasında, devletimizi temsil eden bürokrasiden valilik yok, emniyet müdürlüğü yok, müftülük yok. Bu şehrin seçilmiş başka siyasi partilerinin temsilcileri yok, milletvekilleri yok" eleştirilerinde bulundu.

Meral Akşener açılışa hiçbir devlet yetkilisinin katılmamasına sitem etti: Gerçekten çok üzgünüm

"GERÇEKTEN ÇOK ÜZGÜNÜM"

"Bugün bu iki tesisin açılışında bu salonda herhalde emniyeti temsilen bir tek ben varım" diyen Akşener "Çünkü netice itibarıyla eski İçişleri Bakanıyım" diye konuştu. Akşener, "Milletin parasıyla devletin kurumlarına tahsis edilen, siz aracısınız, orada birinci el, paranın sahibi, kaynağın sahibi milletimiz, siz aracısınız. Burada da teslim edilen yer milletin çocuklarının görev yaptığı, Anadolu'nun kavruk çocuklarının görev yaptığı, ister müftülük olsun ister karakol olsun, kavruk Anadolu çocuklarının görev yaptığı, devletin bir kurumu olan emniyet teşkilatına bir binanın teslimi. Şimdi burada alınan tutuma gerçekten çok üzgünüm" şeklinde konuştu.

Meral Akşener açılışa hiçbir devlet yetkilisinin katılmamasına sitem etti: Gerçekten çok üzgünüm

"BASKI GÜNLERİ BİTECEK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Bu baskı günleri bitecek, hizmet günleri coşarak devam edecek. Millet ittifakının her zaman gurur duyacağı bir İBB vardır, var olacaktır. Sizlerin başını asla öne eğdirmeyeceğiz" dedi.

YORUMLAR (3)
  • Caner kayalı: Sizin şovunuz 2023 yazına kadar.Ulaşıp ulaşabileceğiniz en yüksek makamdasınız hepiniz.Çünkü seçim akşamından itibaren saat 12.00 gibi ortalıktan kaybolursunuz hepiniz.Arayan soranda izinizi bulamaz.Şimdi bol keseden sallıyorsunuz.Bunların tamamının arasında 1 dikili ağacı olan var mı acaba.Emniyet binası diye bir kulübe yaptılar,diğer dedikleri de iki üç oda kulübe.Takip edilsin bakalım buraları işliyor mu. Adam koca koca emniyet binaları yapıyor,5 yıldızlı tesis gibi hepsi.Hangisine geldiniz. Cevap Yaz 39 25 Yayından Kaldır
  • Sami Göksu: Ne yapacaktı tırıvırımı dinliyecekti saf tuttuğunuz protokole bakıyoruz ne savunucuları var karede görüyoruz Buda normal değilmi katılmamaları gerçeği söyleyin açılış davetiyesi gitmişti Cevap Yaz 23 26 Yayından Kaldır
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Kuran-ı Kerim, Polis Merkezi, Meral Akşener, Müftülük, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akşener açılışa hiçbir devlet yetkilisinin katılmamasına sitem etti: Gerçekten çok üzgünüm - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Akşener açılışa hiçbir devlet yetkilisinin katılmamasına sitem etti: Gerçekten çok üzgünüm - Son Dakika
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