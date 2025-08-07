Algün'den İstanbul'a İki Yeni Proje - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Algün'den İstanbul'a İki Yeni Proje

07.08.2025 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Algün, Ataşehir ve Beylerbeyi'nde toplam 20 milyar lira yatırım ile kentsel dönüşüm projelerine başlıyor.

Algün, İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Ataşehir ve Beylerbeyi'nde iki yeni kentsel dönüşüm projesine başlayacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, inşaat ve gayrimenkul sektöründe 25 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Algün, projeleriyle hem şehir dönüşümüne katkı sağlamayı hem de küresel ölçekte bir marka olmayı hedefliyor.

Ataşehir ve Beylerbeyi'nde iki kentsel dönüşüm proje yatırımı gerçekleştiren Algün, depreme dayanıklı nitelikli yapılar üreterek İstanbul'un dönüşümüne katkı sağlamayı amaçlıyor.

Karma ve konsept bir proje olarak tasarlanan "Algün Ataşehir", modern yaşam standartlarını ve ulaşım kolaylığını bir arada sunuyor. Yılın dördüncü çeyreğinde tanıtıma çıkacak 300 konutluk projede, sosyal donatılar, yüksek çatı konsepti, teras ve Adalar manzaralı havuzlar yer alacak.

Üsküdar'ın Beylerbeyi semtinde konumlanacak "Algün Beylerbeyi" ise bin 250 bağımsız bölümden oluşuyor. Proje, Üsküdar'ın tarihi dokusuyla modern mimariyi birleştiren bir yaşam tarzı sunmayı vadediyor.

Şirket, İstanbul'un yanı sıra Düzce projelerindeki konutları da sahiplerine teslim etmek için çalışmalarına devam ediyor. Düzce'de yürüttüğü 47 projenin 40'ını teslim eden Algün İnşaat, kalan 7 projenin 3'ünü bu yıl sonu, 4'ünü ise gelecek yıl teslim etmeyi hedefliyor.

"Küresel oyuncuları arasına girmek istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Algün Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, amaçlarının sadece Türkiye genelinde değil, küresel ölçekte markalaşmak olduğunu belirtti.

Bugüne kadar 5 binin üzerinde aileyi ev sahibi yaptıklarını aktaran Algün, "25 yıllık sektör deneyimiyle inşaat sektörünün lideri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İmzamızı taşıyan 47 projeyle ekonomiye, marka değerine, sosyal hayata ve modern kent oluşumuna katkı sunduk. 2024 yılında 7 projemizin inşaatını tamamlayarak sahiplerine teslim ettik. Hedefimiz, hem yurt içinde hem de yurt dışında sektörün küresel oyuncuları arasında yer almak." ifadelerini kullandı.

Ataşehir ve Beylerbeyi'nde iki büyük projeyi başlatmaya hazırlandıklarını aktaran Algün, "2025 yılını, iki dev yatırımla İstanbul piyasasına girmenin heyecanıyla karşıladık. Her iki projemiz için toplam 20 milyar liralık yatırıma imza atıyoruz. Projelerimizin tanıtımına kısa süre içinde başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ataşehir, istanbul, Ekonomi, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Algün'den İstanbul'a İki Yeni Proje - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı Özel buluşma iptal edildi Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Özel buluşma iptal edildi
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
ABD’li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü ABD'li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye’ye mal edeceklerdi Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye'ye mal edeceklerdi
Büyük heyecan bu akşam İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Büyük heyecan bu akşam! İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Gazlı içeceklere zam geldi 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu Gazlı içeceklere zam geldi! 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu
Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı’nda hayatını kaybetti Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı'nda hayatını kaybetti
9 yaşındaki Ali onca kişinin önünde havuzda boğuldu 9 yaşındaki Ali onca kişinin önünde havuzda boğuldu

12:05
MSB, 12 askerin şehit olmasıyla ilgili tahkikatın sonucunu paylaştı: Olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsuru yok
MSB, 12 askerin şehit olmasıyla ilgili tahkikatın sonucunu paylaştı: Olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsuru yok
11:19
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp! Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
11:05
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
10:26
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin’e görüşme çağrısında bulundu
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısında bulundu
16:43
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
16:41
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
16:31
Selçuk Alagöz’ün cenazesi Bodrum’da uğurlandı, İstanbul’da toprağa verilecek
Selçuk Alagöz'ün cenazesi Bodrum'da uğurlandı, İstanbul'da toprağa verilecek
16:06
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
16:01
Bir devrin sonu Elle yazılan senetler tarih oluyor
Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor
15:36
Maçın oyuncusuna 55 kilo patates verildi
Maçın oyuncusuna 55 kilo patates verildi
15:35
Göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere mesaisine başladı
Göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere mesaisine başladı
15:34
Asansör kapısını zorlayan kadın boşluğa düşerek hayatını kaybetti
Asansör kapısını zorlayan kadın boşluğa düşerek hayatını kaybetti
15:33
Ayrılık iddialarına Berk Oktay’dan fotoğraflı yanıt
Ayrılık iddialarına Berk Oktay'dan fotoğraflı yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 12:14:41. #7.13#
SON DAKİKA: Algün'den İstanbul'a İki Yeni Proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.