Alibaba Grup, Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor - Son Dakika

Alibaba Grup, Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor

Alibaba Grup, Türkiye\'ye 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor
Son Güncelleme: 18.09.2023 11:45

Alibaba Grup Başkanı Michael Evans, Türkiye'ye gelecek dönemde 2 milyar dolarlık yatırım planlarını olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alibaba Grup Başkanı Michael Evans ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin'i İstanbul'da kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın önde gelen şirketlerinden Alibaba Grup'un Türkiye'ye yönelik kapsamlı yatırım planlarını öğrenmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Alibaba Grup Başkanı Michael Evans Türkiye'de yapmayı planladıkları yatırımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi vererek, bu kapsamda, Ankara'daki veri merkezi ile lojistik merkezi ve İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirdikleri ihracat operasyon merkezi gibi yeni yatırımlara ilişkin detayları paylaştı.

Türkiye'ye duydukları güven neticesinde bugüne kadar Trendyol aracılığı ile Türkiye'ye 1,4 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını anlatan Alibaba Grup Başkanı Michael Evans, Trendyol'un uluslararası büyüme stratejisini desteklediklerini aktardı. Evans Türkiye'nin, dünyanın lider e-ihracat ülkesi olma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Evans, Türkiye'ye gelecek dönemde 2 milyar dolarlık yatırım planlarını olduğunu kaydetti.

EVANS'TAN TEKNOFEST VE FİLENİN SULTANLARI'NA ÖVGÜ

Trendyol'un da sponsorları arasında yer alması dolayısıyla Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i de yakından takip ettiğini dile getiren Evans, bu organizasyonu Türkiye'nin dünya arenasında söz sahibi bir teknoloji oyuncusu olduğunun ispatı olarak gördüğünü belirtti.  Aynı zamanda altın madalya sahibi bir olimpiyat sporcusu olan Evans, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dünya çapındaki başarılarını da yakından takip ettiğini belirterek Trendyol'un spora ve sporculara verdiği destekten de son derece memnun olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol, Alibaba, Türkiye, Teknoloji, Spor, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alibaba Grup, Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alibaba Grup, Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor - Son Dakika
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