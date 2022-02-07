2018 yılında görkemli bir düğünle evlenen Alişan ve Buse Varol çifti ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Çiftin 1 yaşındaki kızları Eliz için eşinin düzenlediği partiye katılmayan Alişan, kendi ailesiyle sade bir doğum günü kutlaması yaptı. Buse Varol ise "Beni kimse eve davet etmedi" açıklamasını yaptı.
Kızı için İstanbul'un en lüks otellerinden birinde organizasyon düzenleyen Buse Varol, doğum günü partisine Filipinli 3 dadısıyla katıldı. Daha sonra sosyal medya hesabından Varol, dadılarına teşekkür etti.
Öte yandan Alişan'ın çocukları için tuttuğu 3 dadının maaşları da ortaya çıktı. Dadıların aylık 20 bin maaş aldığı öğrenilirken, toplamda Alişan'ın aylık dadı masrafının 60 bin TL olduğu belirlendi.
Son Dakika › Ekonomi › Alişan'ın aylık dadı masrafı ortaya çıktı! 3 kişiye toplam 60 bin TL ödüyormuş - Son Dakika Ekonomi