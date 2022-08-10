Bulgar akınına uğrayan Edirne'ye esnaf göçü - Son Dakika
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Bulgar akınına uğrayan Edirne'ye esnaf göçü

10.08.2022 16:17
Bulgar akınına uğrayan Edirne'ye esnaf göçü

Alışveriş için on binlerce Bulgaristan vatandaşının akın ettiği Edirne'de son dönemde esnaf göçü yaşanıyor.

Alışveriş için on binlerce Bulgaristan vatandaşının akın ettiği Edirne'de son dönemde esnaf göçü yaşanıyor. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen esnaflar, Edirne'de iş yeri açıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşları Türkiye'ye pasaportsuz giriş yapmaya başladı. Alınan kararın ardından Bulgaristan vatandaşları alışveriş için Edirne'ye akın ediyor. Sabahın erken saatlerinde kente gelen Bulgaristan vatandaşları, gün boyu alışveriş yapıp kentten ayrılıyor. Edirne'de yaşanan bu ekonomik hareketlilik, esnaf göçünü de beraberinde getirdi. İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale başta olmak üzere çevre illerden esnaflar Edirne'de dükkan kiralamaya başladı. Yoğun talep üzerine 15 bin lira olan iş yeri kiraları ise 50 bin liraya yükseldi.

Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden Edirne'ye esnaf akını yaşandığını belirterek, iş yeri kira fiyatlarının 15 bin liradan 50 bin liraya yükseldiğini ifade etti. Özellikle İstanbul'daki imalatçıların Edirne'yi tercih ettiğinin altını çizen Çeker, yaşanan ekonomik hareketliliğin iştah kabarttığını vurguladı.

"Müşterilerin yüzde 90'ı Bulgar"

Müşterilerinin yüzde 90'ının Bulgar olduğunu söyleyen Tarihi Çarşı esnafı Tülay Kaytan, "Bulgarlara satış yapıyoruz. İnşallah böyle devam eder. Bulgarlar olmasa işimiz zor" dedi.

"Türkiye çok ucuz"

Bulgaristan'da karşılaşmadıkları komşuları ile Edirne sokaklarında karşılaştıklarını söyleyen Bulgaristan vatandaşları, Edirne'de cadde ve sokaklarda Bulgar yoğunluğuna dikkat çekti. Türkiye'nin Bulgaristan'a göre çok daha ucuz olduğunu vurgulayan Bulgaristan vatandaşları, sıklıkla Edirne'ye geldiklerini ifade etti.

Alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgaristanlı Arsova ailesi, peynirden zeytine, tatlıdan yiyeceğe tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşıladıklarını söyledi. - EDİRNE

YORUMLAR
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Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa Ali Öztunç: 'Gelsin Edirne'ye Nebati, Gözlere Baksın. Ali Öztunç: 'Gelsin Edirne'ye Nebati, Gözlere Baksın.
Kaynak: İHA

Bulgaristan, alışveriş, Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bulgar akınına uğrayan Edirne'ye esnaf göçü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bulgar akınına uğrayan Edirne'ye esnaf göçü - Son Dakika
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