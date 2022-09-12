Altın çok kısa süre sonra fırlayacak! Yatırımcıların yüreğini hoplatacak gelişme - Son Dakika
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Altın çok kısa süre sonra fırlayacak! Yatırımcıların yüreğini hoplatacak gelişme

12.09.2022 14:42
Altın çok kısa süre sonra fırlayacak! Yatırımcıların yüreğini hoplatacak gelişme

Ukrayna-Rusya savaşı, Fed ve ECB'nin faiz artırım sinyalleri nedeniyle küresel piyasalardaki dalgalanma devam ediyor. Söz konusu şartlar, altın fiyatlarını da etkiliyor. Uzmanlar, altın fiyatlarının 2 ay gibi bir süre sonra 1200 seviyelerine yaklaşacağını öngörüyor.

Altın fiyatlarında düşüş gözleniyor. Ancak altın fiyatları mevcut konumundan çok uzaklaşmıyor. Analistler, altının bu fiyat aralığından çok kısa süre sonra yukarıya doğru hareket edeceğini düşünüyor.

ALTIN 2 AY SONRA COŞACAK

Altının gramı 2 ay sonra 1180 seviyelerine yükselecek. Aralık ayındaysa 1150 TL seviyelerinden işlem görecek.

Altın çok kısa süre sonra fırlayacak! Yatırımcıların yüreğini hoplatacak gelişme

GRAM ALTINDA SON DURUM

Altın alacak olan ile yatırım yapan vatandaşlar tarafından altın fiyatları merakla takip ediliyor. Öte yandan gram altın fiyatları yatay yönlü seyrini devam ettiriyor.

Altın çok kısa süre sonra fırlayacak! Yatırımcıların yüreğini hoplatacak gelişme

Küresel piyasalardaki belirsizliklerin azalmasıyla altın fiyatlarında küçük düşüşler yaşansa da, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırımı yönündeki kuvvetli sinyalleri piyasaları yukarı yönlü etkiliyor.

Altın çok kısa süre sonra fırlayacak! Yatırımcıların yüreğini hoplatacak gelişme

Bugünkü güncel altın fiyatları şöyle:

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ: 1.013,33

SATIŞ: 1.013,51

ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ: 1.728,70

SATIŞ: 1.729,45

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ: 1.641,17

SATIŞ: 1.667,47

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ: 6.693,41

SATIŞ: 6.546,66

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Cumhuriyet Altını, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın çok kısa süre sonra fırlayacak! Yatırımcıların yüreğini hoplatacak gelişme - Son Dakika


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