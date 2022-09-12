Altın fiyatlarında düşüş gözleniyor. Ancak altın fiyatları mevcut konumundan çok uzaklaşmıyor. Analistler, altının bu fiyat aralığından çok kısa süre sonra yukarıya doğru hareket edeceğini düşünüyor.
Altının gramı 2 ay sonra 1180 seviyelerine yükselecek. Aralık ayındaysa 1150 TL seviyelerinden işlem görecek.
Altın alacak olan ile yatırım yapan vatandaşlar tarafından altın fiyatları merakla takip ediliyor. Öte yandan gram altın fiyatları yatay yönlü seyrini devam ettiriyor.
Küresel piyasalardaki belirsizliklerin azalmasıyla altın fiyatlarında küçük düşüşler yaşansa da, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırımı yönündeki kuvvetli sinyalleri piyasaları yukarı yönlü etkiliyor.
Bugünkü güncel altın fiyatları şöyle:
ALIŞ: 1.013,33
SATIŞ: 1.013,51
ALIŞ: 1.728,70
SATIŞ: 1.729,45
ALIŞ: 1.641,17
SATIŞ: 1.667,47
ALIŞ: 6.693,41
SATIŞ: 6.546,66
Son Dakika › Ekonomi › Altın çok kısa süre sonra fırlayacak! Yatırımcıların yüreğini hoplatacak gelişme - Son Dakika