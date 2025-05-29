Altında şok hareketlilik! Piyasa fena sarsıldı

ABD'de Başkan Donald Trump'ın "Kurtuluş Günü" tarifelerini durdurma kararının ardından, altın fiyatları güvenli liman cazibesini yitirdi. Doların güçlenmesiyle birlikte altın, hem uluslararası piyasalarda hem de Türkiye'de sert bir düşüşle güne başladı.

ONS ALTINDA SERT GERİLEME

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı, yüzde 0,7 oranında gerileyerek 3.268 dolara kadar düştü. Bu seviye, 20 Mayıs'tan bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

DOLAR GÜÇLENDİ, ALTIN GERİ ÇEKİLDİ

ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,1 düşüşle 3.265 dolardan işlem gördü. Dolar endeksindeki yükseliş, yatırımcıların güvenli liman tercihini dolardan yana yapmasına neden oldu.

GRAM ALTINDA KAYIP: 4.122 TL'YE GERİLEDİ

İç piyasada da altının düşüşü doğrudan hissedildi. Gram altın yüzde 0,25 oranında gerileyerek 4.122 TL'ye kadar düştü; çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında da benzer düşüşler gözlendi.

YATIRIMCININ GÖZÜ EKRANDA: ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Gram altını yakından takip eden yatırımcılar, "Altın fiyatlarında yön ne olacak?", "Yatırımcı ne yapmalı?" gibi sorularla piyasaları analiz etmeye devam ediyor. Uzmanlar ise dolardaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmelerin kısa vadede belirleyici olacağını belirtiyor.

İŞTE 09:00 İTİBARİYLE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 BİN 114 TL

Ons altın: 3 bin 273 TL

Çeyrek altın:6 bin 559 TL