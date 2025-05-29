ABD'de Başkan Donald Trump'ın "Kurtuluş Günü" tarifelerini durdurma kararının ardından, altın fiyatları güvenli liman cazibesini yitirdi. Doların güçlenmesiyle birlikte altın, hem uluslararası piyasalarda hem de Türkiye'de sert bir düşüşle güne başladı.
Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı, yüzde 0,7 oranında gerileyerek 3.268 dolara kadar düştü. Bu seviye, 20 Mayıs'tan bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.
ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,1 düşüşle 3.265 dolardan işlem gördü. Dolar endeksindeki yükseliş, yatırımcıların güvenli liman tercihini dolardan yana yapmasına neden oldu.
İç piyasada da altının düşüşü doğrudan hissedildi. Gram altın yüzde 0,25 oranında gerileyerek 4.122 TL'ye kadar düştü; çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında da benzer düşüşler gözlendi.
Gram altını yakından takip eden yatırımcılar, "Altın fiyatlarında yön ne olacak?", "Yatırımcı ne yapmalı?" gibi sorularla piyasaları analiz etmeye devam ediyor. Uzmanlar ise dolardaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmelerin kısa vadede belirleyici olacağını belirtiyor.
Gram altın: 4 BİN 114 TL
Ons altın: 3 bin 273 TL
Çeyrek altın:6 bin 559 TL
Son Dakika › Ekonomi › Altında şok hareketlilik! Piyasa fena sarsıldı - Son Dakika
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