Altında şok hareketlilik! Piyasa fena sarsıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altında şok hareketlilik! Piyasa fena sarsıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Altında şok hareketlilik! Piyasa fena sarsıldı
29.05.2025 08:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Altında şok hareketlilik! Piyasa fena sarsıldı
Haber Videosu

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin, yasal yetki sınırlarının dışına çıktığına hükmetti. Mahkeme, tarifelerin iptali ve kalıcı olarak yürürlükten kaldırılması yönünde karar verdi. Kararın ardından altın, güvenli liman özelliğini yitirerek hem globalde hem Türkiye'de sert şekilde geriledi. Gram altın 4.122 TL'ye, ons altın ise 3.268 dolara kadar düştü.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın "Kurtuluş Günü" tarifelerini durdurma kararının ardından, altın fiyatları güvenli liman cazibesini yitirdi. Doların güçlenmesiyle birlikte altın, hem uluslararası piyasalarda hem de Türkiye'de sert bir düşüşle güne başladı.

ONS ALTINDA SERT GERİLEME

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı, yüzde 0,7 oranında gerileyerek 3.268 dolara kadar düştü. Bu seviye, 20 Mayıs'tan bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

DOLAR GÜÇLENDİ, ALTIN GERİ ÇEKİLDİ

ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,1 düşüşle 3.265 dolardan işlem gördü. Dolar endeksindeki yükseliş, yatırımcıların güvenli liman tercihini dolardan yana yapmasına neden oldu.

GRAM ALTINDA KAYIP: 4.122 TL'YE GERİLEDİ

İç piyasada da altının düşüşü doğrudan hissedildi. Gram altın yüzde 0,25 oranında gerileyerek 4.122 TL'ye kadar düştü; çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında da benzer düşüşler gözlendi.

YATIRIMCININ GÖZÜ EKRANDA: ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Gram altını yakından takip eden yatırımcılar, "Altın fiyatlarında yön ne olacak?", "Yatırımcı ne yapmalı?" gibi sorularla piyasaları analiz etmeye devam ediyor. Uzmanlar ise dolardaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmelerin kısa vadede belirleyici olacağını belirtiyor.

İŞTE 09:00 İTİBARİYLE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 BİN 114 TL

Ons altın: 3 bin 273 TL

Çeyrek altın:6 bin 559 TL

Donald Trump, Ons Altın, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altında şok hareketlilik! Piyasa fena sarsıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Furkan Zeren:
    Altın fiyatları zaten hep böyleydi. medya gereksiz bir endişe yaratıyor şuan 4 0 Yanıtla
  • Mustafa Doğan:
    Düşüş devam eder insallah daha çok düşmesi faizde gerileme.ve piyasaları rahatlatma olarak yansır 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
Nicolo Zaniolo hakkında soruşturma başlatıldı: Tesislere idrarını yaptı Nicolo Zaniolo hakkında soruşturma başlatıldı: Tesislere idrarını yaptı
Yok böyle transfer Galatasaray’dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
Resmen evcil hayvan oldular Denize giren kadının eşyalarını domuz çaldı Resmen evcil hayvan oldular! Denize giren kadının eşyalarını domuz çaldı
Yeşil ışığı yaktı Galatasaray’a Osimhen’i bile unutturacak yıldız geliyor Yeşil ışığı yaktı! Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Bolu’da gece meydana gelen deprem anı kamerada Bolu'da gece meydana gelen deprem anı kamerada
Pizzacıda Sultan’ı öldüren sanığa ceza yağdı Duruşmada gergin anlar Pizzacıda Sultan'ı öldüren sanığa ceza yağdı! Duruşmada gergin anlar
Kurtulmuş’tan Bahçeli’ye ziyaret Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret
Ambulans görevlisi, ölen kadının evinden para çaldı Ambulans görevlisi, ölen kadının evinden para çaldı
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı’na bomba yağdırdı İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı

08:10
İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: O iki kişi cenazeme dahi gelmesin
İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: O iki kişi cenazeme dahi gelmesin
08:10
İzmir’de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu
İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu
08:05
ABD Mahkemesi, Trump’ın tarife kararlarını iptal etti
ABD Mahkemesi, Trump'ın tarife kararlarını iptal etti
03:23
Kanun teklifi Komisyon’dan geçti Trafik cezaları artırılıyor
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor
14:30
Avustralya’nın ilk başörtülü senatörüne ahlaksız teklif
Avustralya'nın ilk başörtülü senatörüne ahlaksız teklif
14:22
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti’den yalanlama
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama
14:19
Okul kantininde Kuran’a büyük saygısızlık Veliler ayağa kalktı
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
14:19
Herkes ekran başına Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı şifresiz kanalda
Herkes ekran başına! Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı şifresiz kanalda
14:10
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor IBAN’la para gönderme tarih oluyor
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor! IBAN'la para gönderme tarih oluyor
13:49
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi Son hali olay oldu
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 09:35:04. #7.12#
SON DAKİKA: Altında şok hareketlilik! Piyasa fena sarsıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.