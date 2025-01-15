Altın Lider Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ekonomi

İş dünyasının en prestijli liderlik ödüllerinden biri kabul edilen Altın Lider Ödülleri'nin 4'üncüsü bu yıl 13-14-15-16 Ocak tarihlerinde sahiplerini buluyor. 'Büyülü Gala Geceleri' dün akşam gerçekleşen CMO Ödül töreni ile İstanbul'da devam etti.

Türkiye'nin önde gelen toplantı ve etkinlik şirketlerinden KREA M.I.C.E. tarafından 2021 yılında hayata geçirilen 'Altın Lider Ödülleri' platformunda bugüne kadar tüm Türkiye'den on binlerce oy kullanıldı. 2024 yılı oy verme sürecinde 79 bin 564 tekil oyun kullanıldığı Altın Lider Ödülleri platformu her sene büyüyerek daha geniş kitlelere ulaşıyor. İş dünyasının oyları ile belirlenen Türkiye'de 2024 Yılının En Beğenilen 50 CEO'su, 50 CFO'su, 50 CMO'su ve 50 CHRO'su bu hafta ödüllerine kavuşuyor.

Ödüller hakkında bilgi veren Altın Lider Ödülleri Platformu Kurucusu, KREA M.I.C.E. Kurucusu ve CEO'su Seda Mızraklı Ferik, "Altın Lider Ödülleri; demokratik bir seçim alt yapısı ile kurgulanması, her iş insanının kendi beğendiği lideri 'ismini açık uçlu olarak yazarak' ücretsiz olarak aday gösterebilmesi, SMS şifresi ile oy kullanılarak aynı kişilerin yeniden oy kullanmasının engellenmesi, oyların tekilleştirilebilmesi, sponsor firma kabul edilmemesi, iş dünyasından her yıl rekor katılımın olması sebebi, dört gece arka arkaya düzenlenen 'kırmızı halı' temalı büyülü gala geceleri sebebi ile 'Türkiye'nin En Prestijli Liderlik Ödülleri' olarak kabul ediliyor" dedi.

Altın Lider Ödülleri Platformu her sene yeni katılım rekorları kırıyor

Daha kapsayıcı ve teknolojik bir ödüllendirme platformu oluşturma amacı ile C-Level Liderler için sunulan 'Altın Liderler Ödül Platformu'na 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 135 oranında daha fazla aday lider ismi önerisi ulaştı.

Altın Lider Ödülleri platformuna bu sene 862 CHRO (İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı), 859 CMO (Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı), 851 CFO (Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) ve 1085 CEO ismi açık uçlu yazılarak önerildi.

Türkiye'de iş dünyasının 'Ortak Aklı' ile seçilen pazarlama sektörünün liderleri 2024 Altın Lider Ödülünü aldı

14 Ocak akşamı İstanbul'da gerçekleşen muhteşem bir organizasyonda Türkiye'nin En Beğenilen 50 CMO'su Altın Lider ödülüne kavuştu.

Kırmızı Halı konseptinde hazırlanan Gala Gecesinde Pazarlama dünyasının en beğenilen liderleri önce sahnede teker teker ödüllerini alarak "başarılarının sırlarını" izleyenlerle paylaştılar. Ardından Cem Adrian'ın özenle seçilmiş repertuarı eşliğinde ekipleri ile birlikte güzel bir akşam geçirdiler ve başarılarını birlikte kutladılar.

2024 Altın Lider Ödülü Kazanan Pazarlama Liderleri - CMO'lar

Ahmet Olmuştur - THY - CMO

Akşın Güngör - MADAME COCO - Pazarlama Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi

Arzu Uludağ - BETEK BOYA - Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı

Aslı Eren Şengezer - SAGRA GRUP - Pazarlama Direktörü & İcra Komitesi Üyesi

Aylin Alpay - TAV - Satış ve Pazarlama Grup Başkanı

Banu Sezgin - NTT DATA - Türkiye ve MENA Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Barış Nefesoğlu - TATİLBUDUR - Pazarlama Direktörü - Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı

Berfin Kaplan Albayrak - SAAT&SAAT - Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü

Billur Burkutoğlu - ARAS KARGO - Pazarlama, Müşteri Deneyimi ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Binnaz Uludağ Yiş - DOĞUŞ HOSPITALITY - Deneyim ve Pazarlama Grup Başkanı

Bora Işık - MULTINET - CMO

Burçin Çelik - CARREFOUR - İcra Komitesi Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı

Burcu Civelek Yüce - AKBANK - Tüketici Bankacılığı ve Dijital Çözümler İcra Başkan Yardımcısı

Büşra Miray Müftüoğlu Diren - KOTON - Pazarlama ve Görsel İletişim Direktörü

Büşra Orakçıoğlu - DAMAT TWEEN - Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Başkanı

Caner Alpaslan - TAB GIDA - CMO

Deniz Karagülle - GEN İLAÇ - Küresel Ticaret Direktörü

Duygu Badem Uylukçuoğlu - VESTEL - Pazarlama Genel Müdürü

Ece Bagatur Uslu - AMAZON - CMO

Eda Terçin - BOR - Pazarlama Başkanı

Ekmel Nuri Baydur - MİGROS - CMO & İcra Kurulu Üyesi

Enis Kurtoğlu - QNB TÜRKİYE - İcra Başkan Yardımcısı, Tüketici, Özel ve KOBİ Bankacılığı

Fuat Pamukçu - DFDS - Satış, Pazarlama, İş Geliştirme ve Strateji Başkan Yardımcısı

Gökçe Uysal Kurer - HERO GROUP - Pazarlama Direktörü

Göktuğ Aytaç - TOM BANK - COO

Gözde Günçe Gedik - BORUSAN OTOMOTİV - Pazarlama Direktörü

Gül Sevinç Selçuk - LEGRAND TÜRKİYE - CMO

İlknur Aksoy Şen - TCHİBO - Pazarlama ve Ürün Direktörü

Işıl Bayraktar - DYSON - Pazarlama Direktörü

Merve Atış - LAV - Pazarlama Direktörü

Murat Akgüç - TURKCELL - Pazarlama ve Dijital Hizmetler Grup Başkanı

Necdet Kalkan - NESCAFE - Nescafé & Starbucks İş Birimi Genel Müdürü

Nil Şahinbaşoğlu - VERSUNİ - Türkiye Pazarlama Direktörü

Nilüfer Reisoğlu - TÜRK TUBORG - Pazarlama Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi

Özge Tanju - P&G - Kıdemli Direktör, Yönetim Kurulu Üyesi, Ticari Operasyonlar Müdürü

Sabri Şimşek - TOKEN - Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Direktörü

Samet Ensar Sarı - EASY CEP - CMO

Selcen Tokgöz Özkan - BARİLLA - Pazarlama Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi

Selda Çelik - TOSYALI HOLDİNG - CMO

Selvi Talipoğlu - HOPİ - Pazarlama Direktörü

Seren Çankırı - PEPSİCO - CMO

Serkan Demir - CXALL ÇAĞRI MERKEZİ - CXO | CCO

Sinem Akgül Yılmaz - LC WAİKİKİ - Pazarlama, İletişim ve Müşteri İçgörülerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Sinem Hekimoğlu - PLUXEE - CMO

Sinem Yüksel - TİK TAK - Pazarlama ve Deneyim Grup Başkanı

Talin Yıldız - TOGG - CMO

Tolga Ünvan - MEDİMARKT - Yönetim Kurulu Üyesi; Pazarlama, Kurumsal İletişim, E-Ticaret Direktörü

Tuba Altunterim - FLORMAR - Küresel Pazarlama Grup Başkanı

Tuğba Şen Demirci - MADO GLOBAL - Küresel Pazarlama Direktörü

Yasemin Dormen - NETFLIX - Pazarlama Direktörü

"Altın Liderlerden Başarının Sırları" geçen ay "En Çok Satan" iş kitabı oldu

Açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl iş dünyasının oyları ile seçilen Altın Lider CEO'ların Başarı hikayelerinin anlatıldığı 'Altın Liderlerden Başarının Sırları' kitabı Kasım ayında yayınlanmıştı. 280 sayfa olarak hazırlanan kitabın içerisinde liderlerden iş hayatına dair önemli ipuçları bulunmakta. Liderlere yapılan video röportajların da izlenebileceği kitap iş dünyasına büyük bir değer katıyor. Kitabın tüm geliri ise deprem bölgesindeki ilkokullara bilgisayar sınıfı yaptırmak için bağışlanıyor.

Hedeflerinin, şirketlerini her zaman daha ileriye taşımak için üstün çalışmalar gerçekleştiren C-Level Liderler için, iş dünyasının tüm paydaşlarını kapsayan, şeffaf, demokratik ve teknolojik bir ödüllendirme platformu oluşturmak olduğunu anlatan Altın Lider Ödülleri Platformu Kurucusu, KREA M.I.C.E. Kurucusu ve CEO'su Seda Mızraklı Ferik, "Değişen piyasa koşullarında, şirketlerin başarısında liderlerin özelliklerini öne çıkıyor. C-Level Liderler için oluşturduğumuz demokratik ve şeffaf ödüllendirme sistemimiz tüm sektörlerin büyük beğenisini kazandı. Katılım şartları, teknolojik alt yapı farklılığı ve gelen binlerce oy sebebi ile 'Türkiye'nin En Prestijli Liderlik Ödülleri' olarak tarif edilen 'Altın Lider Ödülleri'nin heyecanını yürekten taşıyoruz. Liderlerin şirketlerinde ve iş dünyasında bıraktıkları 'anlamlı izleri' destekliyoruz" dedi. - İSTANBUL