Yatırımcılar dikkat! 5 banka da altında yıl sonu için aynı rakamı verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yatırımcılar dikkat! 5 banka da altında yıl sonu için aynı rakamı verdi

Haberin Videosunu İzleyin
Yatırımcılar dikkat! 5 banka da altında yıl sonu için aynı rakamı verdi
11.02.2026 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yatırımcılar dikkat! 5 banka da altında yıl sonu için aynı rakamı verdi
Haber Videosu

2026'ya rekorlarla başlayan altın piyasasında sert düşüş sonrası toparlanma yaşanırken, dünyanın önde gelen bankaları yıl sonu için ons altında 6 bin dolar ve üzeri seviyeleri işaret etti. Bankacılık devleri Deutsche Bank, BNP Paribas, Societe Generale, JP Morgan ve Wells Fargo'ya göre küresel belirsizlikler altını güçlü tutmaya devam edecek.

2026 yılına hızlı bir yükselişle giren altın, hem gram hem de ons tarafında tarihi rekorlara imza attı. Gram altın 7 bin 800 liranın üzerine çıkarken, ons fiyatı da 5 bin 500 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek noktasını gördü. Ancak bu zirvenin ardından şubat ayının ilk günlerinde sert bir geri çekilme yaşandı.

ZİRVEDEN SONRA HIZLI GERİLEME, ARDINDAN TOPARLANMA

Rekor seviyelerden sonra gram altın yaklaşık bin 600 lira, ons altın ise bin 100 dolar civarında değer kaybetti. Yaşanan düşüşün ardından piyasada yeniden toparlanma süreci başladı. Gram altının fiyatı yeniden 7 bin liranın üzerine çıkarken, ons altın da 5 bin dolar bandının üstünde tutunmayı başardı.

Altın yatırımcıları dikkat! 5 dev banka da yıl sonu için aynı tahmini yaptı

BANKALARDAN PEŞ PEŞE 2026 SONU ÖNGÖRÜLERİ

'Güvenli liman' olarak nitelendirilen altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcıların odağındayken, dünyanın önde gelen bankaları yıl sonuna ilişkin tahminlerini açıkladı. Societe Generale, JP Morgan, Deutsche Bank, Wells Fargo ve BNP Paribas, ons altın için yüksek seviyelerin sürebileceği yönünde ortak bir beklenti ortaya koydu.

Altın yatırımcıları dikkat! 5 dev banka da yıl sonu için aynı tahmini yaptı

Beş büyük finans kuruluşunun projeksiyonlarında ortak nokta, ons altının 2026 sonunda 6 bin dolar ve üzerinde konumlanması oldu. Küresel risklerin sürmesi ve güvenli liman talebinin güçlenmesi, bu beklentilerin temel gerekçesi olarak gösterildi.

Altın yatırımcıları dikkat! 5 dev banka da yıl sonu için aynı tahmini yaptı

ALMAN VE FRANSIZ BANKALAR AYNI SEVİYEYE İŞARET EDİYOR

Almanya merkezli Deutsche Bank, yıl sonu için ons altını 6 bin dolar seviyesinde öngörürken, Fransız BNP Paribas da benzer bir tahmin paylaştı. Bankanın emtia stratejisi yöneticileri, jeopolitik gelişmeler ve ekonomik belirsizliklerin altına olan ilgiyi canlı tuttuğunu vurguladı. Fransa'nın önde gelen bir diğer bankası Societe Generale de 6 bin dolar beklentisine katılan kurumlar arasında yer aldı.

Altın yatırımcıları dikkat! 5 dev banka da yıl sonu için aynı tahmini yaptı

ABD'Lİ BANKALARIN TAHMİNİ DAHA YÜKSEK

ABD'li yatırım bankası JP Morgan ile Wells Fargo ise çıtayı daha yukarı taşıdı. İki banka da ons altında yıl sonu için 6 bin 300 dolarlık bir seviye öngörüsünde bulundu.

Deutsche Bank, Wells Fargo, BNP Paribas, Ekonomi, Finans, Banka, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırımcılar dikkat! 5 banka da altında yıl sonu için aynı rakamı verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı
Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti
Herkes onu arıyordu Cansız bedeni bulundu Herkes onu arıyordu! Cansız bedeni bulundu
Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı
Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı
Bayrampaşa’da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu Bayrampaşa'da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
Hesap tartışmasının ardından restoran kurşunlandı Hesap tartışmasının ardından restoran kurşunlandı
71 yıllık serüven sona erdi Silah ve outdoor devi iflas etti 71 yıllık serüven sona erdi! Silah ve outdoor devi iflas etti
ABD Başkan Yardımcısı Vance’in Ermenistan ziyareti kriz çıkardı ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Ermenistan ziyareti kriz çıkardı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı

18:57
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’le ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ege ve Akdeniz’deki sorunlarımız çözümsüz değil
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil
18:28
Kayserispor’da Djalovic ile yollar ayrılıyor
Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrılıyor
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
17:59
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
Dünyaca ünlü isim yolda karşılaştığı hayranının evine gidip FIFA oynadı
17:36
Amasya’daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
17:14
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
17:02
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek
Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
15:39
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 19:05:41. #7.11#
SON DAKİKA: Yatırımcılar dikkat! 5 banka da altında yıl sonu için aynı rakamı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.