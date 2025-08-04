Altında yeni zirve sinyali! Citi, yıl sonu tahminini 3.500 dolara yükseltti

ABD'li banka Citi, altın için yıl sonu tahminini güncelledi. Citi, yıl sonu tahminini yukarı yönlü revize etti.

ALTINDA BEKLENTİ YÜKSELDİ

Kurum, 3 aylık altın fiyat beklentisini önceki 3.300 dolardan 3.500 dolara yükseltirken, beklenen fiyat aralığını da 3.100-3.500 dolardan 3.300-3.600 dolara çıkardı. Citi'nin bu kararı, ABD'deki kısa vadeli döngüsel büyüme ve enflasyon görünümünün son dönemde kötüleştiği yönündeki inancına dayanıyor. Bankanın tahmini, ABD'deki kötümser büyüme beklentisine dayanmakta. Citi Bank'a göre böyle bir dönemde insanların tercihi güvenli liman olan altını satın almaya devam etmesinden yana olacak.

ONS ALTIN NE KADAR?

Ticaret savaşı yeniden alevlenirken, yatırımcılar riskli varlıklardan uzaklaşarak güvenli limanlara yönelmeye başladı. Bu ortamda öne çıkan en dikkat çekici varlık ise yine altın oldu. Artan jeopolitik ve ticari risklerin etkisiyle ons altın fiyatı yeniden yükseliş trendine girdi; bu durum gram altına da yansıdı. Altının ons fiyatı 4 Ağustos 2025 itibariyle 3.374,76 TL oldu. Gram altın ise 4.407,75 TL'den işlem görüyor.