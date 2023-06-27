Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı! 1.594 lira seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı! 1.594 lira seviyesinde işlem görüyor

27.06.2023 11:00

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.594 lira seviyesinde işlem görüyor. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini ifade etti. Bugün ABD'de açıklanacak verilerin ve merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.594 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.620 lira, Cumhuriyet altını da 10.580 liradan satılıyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 3,1 artışla 1.609 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 1.594 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.620 lira, Cumhuriyet altını da 10.580 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.927 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini ifade etti. Dünya genelinde makroekonomik verilerden de alınan sinyallerin fiyatlamaları zorlaştırmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, bugünden itibaren yoğunlaşacak veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ve yatırımcıların aynı zamanda merkez bankası yetkililerinin açıklamalarını da yakından takip ettiğini söyledi. Analistler, bugün ABD'de inşaat izinleri, yeni konut satışları, dayanıklı mal siparişleri, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 ve 1.900 doların destek, 1.950 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. Öte yandan, bugün arife günü olması dolayısıyla yurt içinde piyasalar yarım gün işleme açık olacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı! 1.594 lira seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika


Son Dakika
11:24 Rusya'da isyan başlatan paramiliter grup Wagner, ekipmanlarını Rus Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edecek
11:15 Son Dakika: Rusya'da isyan çıkaran Wagner, askeri ekipmanlarını Rus Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edecek
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı! Deprem konutları için Ekim ve Kasım aylarını işaret etti
11:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı! Deprem konutları için tarih verdi
10:47 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı! 1.594 lira seviyesinde işlem görüyor
10:45 Güne düşüle başlayan altın 1.594 liradan satılıyor
10:33 Dolar/TL düşüşle güne başladı! 25,82 seviyelerinden işlem görüyor
10:31 Dün rekor tazeleyen dolar 25.82 liradan satılıyor
10:29 Ukrayna lideri Zelenski'den Putin'e gözdağı: Ordumuz her yöne ilerliyor
10:25 Ukrayna lideri Zelenski'den Putin'i kara kara düşündürecek sözler: Ordumuz her yöne ilerliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2023 11:36:34. #1.12#
SON DAKİKA: Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı! 1.594 lira seviyesinde işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement