Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.662 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.662 liradan işlem görüyor

Son Güncelleme: 22.08.2023 10:53

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.662 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.730 liradan, cumhuriyet altını 11.020 liradan satılıyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,48 primle 1.654 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.662 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.730 liradan, cumhuriyet altını 11.020 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 1.900 dolardan işlem görüyor.

FED'DEN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

Başta ABD olmak üzere merkez bankalarının gelecek döneme ilişkin para politikalarındaki belirsizliklerin devam etmesi varlık fiyatlamalarını zorlaştırırken, tahvil faizlerinin son yılların zirvesine çıkması diğer varlıkların alternatif maliyetlerinin artmasına sebep oluyor.

Dün ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi son 12 yılın, bugün ise 10 yıllık tahvil faizi son 16 yılın zirvesini test ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yüzde 85 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı, yüzde 40 ihtimalle kasımdaki toplantıda ise 25 baz puan faiz artışına gideceği öngörülüyor.

GÖZLER POWELL'IN MESAJLARINDA

Analistler, piyasalarda gözlerin Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında vereceği mesajlara çevrildiğini belirterek, Powell'ın "şahin" mesajlar vermesi dahilinde bile bunun nihai faiz oranının en fazla yüzde 5,50-5,75 seviyesinde belirlenmesi şeklinde yorumlanabileceğini ifade etti. Bu durumun yeni günde altının ons fiyatını desteklediğini aktaran analistler, makroekonomik verilerden alınacak mesajların da altının ons fiyatında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

ONS ALTINDA 1.920 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ile ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların direnç, 1.890 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.662 liradan işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.662 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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