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Altında yükseliş devam ediyor! Gram 1.678 lira seviyesinde - Son Dakika

Altında yükseliş devam ediyor! Gram 1.678 lira seviyesinde

Son Güncelleme: 12.10.2023 11:18

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.678 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.880 liradan, cumhuriyet altını 11.520 liradan satılıyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.670 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1.678 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.880 liradan, cumhuriyet altını 11.520 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 yükselişle 1.879 dolar seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin sözle yönlendirmelerinde "güvercin" bir ton kullanmasıyla pozitif seyrin devam ettiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Fed'in dün açıklanan toplantı tutanaklarında, tüm Fed yetkililerinin "dikkatli şekilde ilerleyecek konumda bulundukları" konusunda aynı fikirde olduğu belirtilerek, yetkililerin enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefine doğru indiğinden emin olunana kadar para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalması gerektiği konusunda hemfikir olduğu kaydedildi.

FED FAİZ ARTIŞINA DEVAM EDECEK Mİ?

Öte yandan, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, finansal piyasalardaki sıkılaşmanın Fed'in faiz oranlarıyla ilgili daha fazla adım atmadan önce ne olacağını "izleyip görmesine" izin verebileceğini bildirirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyondaki düşüş durmadıkça Fed'in faiz oranlarını artırmaya devam etmesine gerek olmadığını belirterek, "Bugün faiz oranları konusunda daha fazla bir şey yapmamıza gerek olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Söz konusu mesajlarla birlikte tahvil faizlerinin gerilemesinin altının ons fiyatını desteklediğini belirten analistler, İsrail- Filistin çatışmasındaki gelişmelerin de güvenli liman varlıklara olan talebi artırmayı sürdürdüğünü bildirdi. Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, haftalık işsizlik başvuruları ve hazine nakit dengesi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydetti.

ONS ALTINDA 1.860 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.920 doların direnç, 1.860 ve 1.840 doların ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altında yükseliş devam ediyor! Gram 1.678 lira seviyesinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altında yükseliş devam ediyor! Gram 1.678 lira seviyesinde - Son Dakika
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