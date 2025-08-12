Amasya'nın Bamyası Afrika'ya Karşı - Son Dakika
Ekonomi

Amasya'nın Bamyası Afrika'ya Karşı

12.08.2025 10:06
Amasya'da yetiştirilen çiçek bamyası, Afrika'dan gelen benzerlerine karşı lezzet ve renk farkı ile savunuluyor.

Amasya'nın 'tescilli sarı altını' çiçek bamyasına Afrika'dan rakip çıktı.

Osmanlı döneminin ilk spor takımlarından 'Bamyacılar'a adını veren sebze bamyayı özveriyle yetiştiren Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Dereli köyünden üreticiler "Her bamya Amasya çiçek bamyası değildir" sözleriyle alıcıları ve lezzet tutkunlarını Afrika'dan getirilen benzerlerine karşı uyardı.

Taşovalı çiftçiler, Uganda'dan Taşova'ya getirilip 'Amasya çiçek bamyası' diye satılan bamyalarla kendi ürünleri arasında renk ve lezzet farkı olduğunu belirttiler. Taşova ilçesine bağlı Dereli köyünde yaşayan üreticiler, alıcılardan ve lezzet tutkunlarından coğrafi işaret tescilli ürünlerini tercih etmelerini istedi.

"Her bamya çiçek bamyası değildir"

Yaz boyunca sabah erken saatlerde üreticiler tarafından çiçeğiyle birlikte toplanan minik bamyalar daha sonra iğne yardımıyla tek tek ipe dizilerek kurumaya bırakıldığını belirten Dereli köyünden Nazmi Şener, tören, düğün ve mevlit gibi programlarda baş yemek olarak nitelendirilip özellikle Konya ve Kayseri'de önemli miktarda tüketildiğini söyledi. Afrika'dan getirilen bamyanın renginin kendi yetiştirdiklerinden farklı olduğunu anlatan 78 yaşındaki Şener, "Bizim bamyamız altın sarısı gibi. Oradan gelen ise siyah renkte. Kurudukça da kararır. Bizim bamyamız Türk bamyası. Her bamya da çiçek bamyası değildir. Oradan getirileni kimse yemez" diye konuştu.

"Afrikalı bamyaya karşıyım"

Tohumları Taşova'dan götürülüp yetiştirildiği Afrika'dan bamya getirilmesiyle birlikte ürünlerinin kurusunun kilosunun bin 500 TL'ye kadar düştüğüne değinen Dereli köyü eski muhtarı Mustafa Atılgan, "Orada işçi yevmiyeleri, tarla kiraları, sulama giderleri düşük. Ucuza mal ediliyor. Bizim bamya ile arasında çok fark var. Afrikalı bamyaya karşıyım. Bizim yerli üretimimiz varken niye Afrika'dan getiriyoruz" şeklinde konuştu.

Bamyacıların her saat peşin para ürün aldığı altın değerindeki bamyanın hasadının zahmetli olduğunu vurgulayan Ayşe Gülen ise "Cenazen olsa ölüne bile ağlatmaz. Çünkü sabah erkenden bamyayı hasat edip geç saatlere kadar çalışman gerekiyor gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'Bamyacılar'a adı verilen sebze

Amasya Valisi Önder Bakan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan ve AK Parti İl Başkanı Galip Uzun ile birlikte Dereli köyünde düzenlenen bamya hasadına katılan AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez de bamyanın şehzadeler şehri Amasya'da Osmanlı döneminin ilk spor takımlarından olan Bamyacılar'a adı verilen sebze olduğunu dikkat çekti.

Osmanlı Devleti'nin 5. padişahı Çelebi Mehmet'in Amasya'da şehzade olarak bulunduğu 1413-1421 yılları arasında biniciler arasında düzenlediği cirit müsabakalarının yapıldığını hatırlatan Çilez, müsabakalarının daha çekişmeli olması için atlıları bamyasıyla ünlü Amasya'dan ve lahanasıyla ünlü Merzifon'dan seçtirmesiyle başlayan rekabetin 19. yüzyıla kadar padişahlar da dahil olmak üzere fanatik taraftarlar yoğun ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, amasya, Dereli, Afrika, Üretim, Kültür, Yaşam, Tarım

