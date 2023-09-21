TEM'de 46 gün sürecek onarım çalışması! İşte trafiğe kapatılacak güzergahlar - Son Dakika

TEM'de 46 gün sürecek onarım çalışması! İşte trafiğe kapatılacak güzergahlar

Son Güncelleme: 21.09.2023 13:44

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde, Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında 46 gün süreyle onarım çalışması yapılacağını açıkladı. Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan 23 kilometrelik kesim trafiğe kapatılacak ve Ankara istikametindeki trafik D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul- Ankara arasında ulaşım sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Geçişinde, Kaynaşlı- Abant Kavşakları arasında 46 gün süreyle onarım çalışması yapılacağını duyurdu.

25 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul-Ankara arasında ulaşım sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Geçişinde, Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında 46 gün süreyle onarım çalışması yapılacaktır. Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan 23 kilometrelik kesim (Bolu Tüneli dahil); tünel portallerinin çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 adet viyadükte 5 adet derz değişimi yapılması amacıyla 25 Eylül 2023 Saat 08.00'dan 9 Kasım 2023 Saat 17.00'a kadar 46 gün süreyle trafiğe kapatılacaktır.

ANKARA İSTİKAMETİNDEKİ TRAFİK D-100'DEN SAĞLANACAK

Bu süre boyunca söz konusu kesimde Ankara İstikametindeki trafik, D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacaktır. Otoyolun İstanbul istikameti, trafiğe hizmet vermeye devam edecektir."

Kaynak: İHA

Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, Abant, Bolu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TEM'de 46 gün sürecek onarım çalışması! İşte trafiğe kapatılacak güzergahlar - Son Dakika


Son Dakika
16:07 Edin Dzeko, Fenerbahçe'yi dünya devine benzetti: Türkiye'nin Real Madrid'i
16:06 Songül Karlı son haliyle dillere düştü! Estetiğe doymadı bir de filtre kullandı
15:51 Faiz kararı sonrası kredi kartı faizleri de değişiyor! 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak
15:22 Ermeni temsilcilerle görüşen Azerbaycan'dan ilk açıklama: Bir sonraki görüşme yakın zamanda olacak
15:15 Kılıçdaroğlu, Atatürk'e hakaret eden lise öğrencisinin tutuklanmasına tepki gösterdi
15:17 Merkez Bankası toplam rezervleri bir haftada 870 milyon dolar arttı
15:01 A Milli Takım'da yaprak dökümü! Kuntz görevden alınınca Kenan Koçak sözleşmesini feshetti
15:02 Kayıp lise öğrencisinin cansız bedeni bulundu! Yaşadıklarını ses kaydında anlatmış
14:50 İstanbul'da başıboş sokak köpeği, küçük kızı kanlar içerisinde bıraktı
14:44 A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında 42. sıraya düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2023 16:37:15. #1.12#
SON DAKİKA: TEM'de 46 gün sürecek onarım çalışması! İşte trafiğe kapatılacak güzergahlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement