TEM'de 46 gün sürecek onarım çalışması! İşte trafiğe kapatılacak güzergahlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul- Ankara arasında ulaşım sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Geçişinde, Kaynaşlı- Abant Kavşakları arasında 46 gün süreyle onarım çalışması yapılacağını duyurdu.

25 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul-Ankara arasında ulaşım sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Geçişinde, Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında 46 gün süreyle onarım çalışması yapılacaktır. Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan 23 kilometrelik kesim (Bolu Tüneli dahil); tünel portallerinin çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 adet viyadükte 5 adet derz değişimi yapılması amacıyla 25 Eylül 2023 Saat 08.00'dan 9 Kasım 2023 Saat 17.00'a kadar 46 gün süreyle trafiğe kapatılacaktır.

ANKARA İSTİKAMETİNDEKİ TRAFİK D-100'DEN SAĞLANACAK

Bu süre boyunca söz konusu kesimde Ankara İstikametindeki trafik, D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacaktır. Otoyolun İstanbul istikameti, trafiğe hizmet vermeye devam edecektir."