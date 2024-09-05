Ankara Moda Fuarı, Hazır Giyim Sektörünün Stratejik Rolünü Vurguladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ankara Moda Fuarı, Hazır Giyim Sektörünün Stratejik Rolünü Vurguladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, hazır giyim ve tekstil sektörünün ihracat ve istihdam açısından stratejik bir sektör olduğunu belirtti. ATO'nun desteğiyle düzenlenen Uluslararası Ankara Moda Fuarı, 400'e yakın yerli ve yabancı alıcıyı bir araya getiriyor.

05.09.2024 11:47
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, hazır giyim ve tekstilin ihracat ve istihdam açısından stratejik sektörler arasında yer aldıklarını belirtti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Uluslararası Ankara Moda Fuarı (Capital of Fashion COF'24)", Odanın da desteği ve Ankara Giyim Sanayicileri Derneğinin (AGSD) koordinatörlüğünde bu yıl ilk kez kapılarını açtı.

Baran, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, hazır giyim ve tekstilin, Ankara için de ülke için de çok önemli alanlardan olduğuna dikkati çekerek, "Hazır giyim ve tekstil, ihracat ve istihdam açısından stratejik bir sektör. Öncelikle bir istihdam deposu. İstihdamın yaklaşık yarısından fazlasını kadınlar oluşturuyor. Ülkemizin ihracatına, üretimine, ticaretine önemli katkısı var." ifadelerini kullandı.

Hazır giyim sektörünün, dünya ticaretindeki olumsuzluklara rağmen, 2023 yılını 19,3 milyar dolarlık ihracatla kapattığını bildiren Baran, sektörün katma değerli üretimiyle cari dengeye de katkı sağladığını belirtti.

Fuarın başkentte ilk kez düzenlendiğini vurgulayan Baran, "Bundan sonraki süreçte de gelişerek devam edeceğine yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, uluslararası fuar organizasyonlarının sektör ve şehirlerin ekonomik gelişimi açısından önemine de işaret ederek, şunları kaydetti:

"Fuarlar, düzenlendiği sektöre katkı sağladığı gibi, düzenlendiği şehrin ekonomisine de çok önemli katkılar sağlıyor. Yurt dışına fuarlara gidilmek istendiğinde 5,6 ay önceden otelde yer ayırtılmadığı sürece yer bulunamıyor. Fuar döneminde, şehirde taksi bulmakta zorlanırsınız. Alışveriş merkezleri doludur. Şehir, fuar düzenlendiği dönemde bir başka şehir haline gelir. Bu nedenle Ankara'mızda fuar turizminin gelişmesini de çok önemsiyoruz. Şu anda Ankara'nın fuar alanı ihtiyacına ATO olarak inşa ettiğimiz ATO Congresium cevap veriyor ancak Ankara'nın gerçek bir fuar alanına ihtiyacı var."

Etkinliğe; Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, ATO Meclis ve Komite üyeleri katıldı.

Hazır giyim sektörünün önde gelen 100'e yakın markasıyla 22 ülkeden 400'e yakın yerli ve yabancı alıcıyı bir araya getiren fuar, 7 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ankara Moda Fuarı, Hazır Giyim Sektörünün Stratejik Rolünü Vurguladı - Son Dakika

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