Ankara'nın Yüksek Teknoloji İhracatı Raporu - Son Dakika
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Ekonomi

Ankara'nın Yüksek Teknoloji İhracatı Raporu

06.07.2025 12:46
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ASO, Ankara'nın yüksek teknoloji ihracatının önemi ve politikalarla kalkınma için rapor yayınladı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Ankara'nın ve İllerin Dış Ticaretinin Teknolojik Analizi (2004-2024)" çalışma raporunun, yerel kalkınmanın sağlanmasında politika yapıcılara önemli kaynak sağlayacağını bildirdi.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Oda "Ankara'nın ve İllerin Dış Ticaretinin Teknolojik Analizi (2004-2024)" adlı çalışma raporunu yayınladı.

Raporda, Ankara'nın, 2024 itibarıyla Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatındaki liderliğini pekiştirdiği, geçen yıl gerçekleştirdiği 15 milyar dolarlık ihracatın yüzde 12,1'inin, yüksek teknolojili ürünlerden oluştuğu anımsatıldı.

Yüksek teknoloji ihracatında, Türkiye ortalaması olan yüzde 3,6'nın oldukça üzerinde bir performans sergileyen başkentin İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Gaziantep gibi büyük sanayi kentlerini de geride bıraktığına dikkati çekilen raporda, "1,7 milyar dolarlık hacim ile Türkiye'nin toplam yüksek teknolojili ihracatının yüzde 20'sini gerçekleştiren Ankara'nın, bu başarısında savunma ve havacılık sektörlerindeki güçlü potansiyeli ön plana çıktı. Türkiye'nin toplam silah ve mühimmat ihracatının yüzde 55'i, Ankara'dan yapıldı. Ankara'nın yüksek teknoloji sınıfında savunma ve havacılık ürünlerinin yanı sıra, 'ölçme, kontrol, test, seyrüsefer' amaçlı alet ve cihazlarının ihracatı da 374 milyon dolara ulaşarak, en yüksek seviyeye çıktı." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, Türkiye'nin katma değeri yüksek ürünlerdeki ihracat performansını iyileştirebilmesine ve küresel değer zincirlerinde daha yukarı basamaklara tırmanmasına katkı sağlayacak başlıca politika önerilerini de sıralandı.

"Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı yüksek teknolojili ihracatı artırmak"

Açıklamada, ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın rapora ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi.

Ankara'nın nitelikli üniversiteleri, insan kaynağı ve girişimcilik gücü ile büyük bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Ardıç, başkentin savunma ve havacılık sanayideki lider pozisyonu ile yüksek teknolojili üretimde ve ihracatta farkını ortaya koyduğunu, kendilerinin de Ankara'yı sanayi ve teknolojinin başkenti yapma hedefiyle çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

Ardıç, üretim yaparak, ihracat hacmini artırmanın tek başına yeterli olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı yüksek teknolojili ihracatımızı artırmaktır. Gelişmekte olan ülkelerde, yüksek teknolojili ihracatın payı yüzde 20'ler civarında olmasına rağmen, Türkiye'de yüzde 3,6. Yüksek teknolojili ihracatımızı artırmak için kamu politikalarıyla birlikte, üniversitelerimize ve vizyoner sanayicilerimize de büyük sorumluluk düşüyor. Bilim ve teknoloji ile sanayi arasında, çok güçlü bir ekosistem oluşturmak zorundayız. Fiyat rekabetinin yanında verimliliği artırmak için yeniliğe, AR-GE'ye ve ikiz dönüşüme daha çok odaklanmalıyız. Oda olarak yenilik odaklı projeler ve faaliyetlerle, hem Başkentimizin hem de ülkemizin uzun vadeli kalkınma vizyonuna somut katkılar sunuyoruz. 81 ilin ihracatının teknoloji düzeyine göre karşılaştırılıp analiz edildiği bu raporun, yerel kalkınmanın sağlanmasında politika yapıcılara önemli kaynak sağlayacağına ve Türkiye'nin teknoloji temelli büyüme modeline geçiş sürecinde doğru adımların atılmasına katkı sunacağına inanıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ankara'nın Yüksek Teknoloji İhracatı Raporu - Son Dakika

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