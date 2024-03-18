Ankara Sanayi Odası Başkanı: Başkentimiz, 12 milyar doları aşan ihracat, 1 milyonu aşan istihdama ulaştı

Ekonomi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Başkentimiz, 12 milyar doları aşan ihracat, 1 milyonu aşan istihdama ulaştı. İhracatımızın yüzde 90'ından fazlası sanayi ürünü" dedi.

ASO'nun kuruluşunun 60'ıncı yıldönümü nedeniyle Ankara'da bir otelde 'ASO 60'ıncı Kuruluş Yılı Ödülleri' töreni düzenlendi. İftar programının ardından 'Başkentin sanayiinden sanayinin başkentine' başlığıyla düzenlenen programda, büyük işletme ve KOBİ ölçeğinde 7 farklı kategoride en başarılı firmalar belirlenerek ödüllendirildi. İhracat, İstihdam, Ar-Ge ve Yenilik, Fikri Mülkiyet, Proje, Çevre ve Asırlık Çınarlar kategorilerinde 68 ASO üyesine ödülleri takdim edildi. Programın açılış konuşmasını yapan ASO Başkanı Seyit Ardıç, ödül törenini 14 Şubat tarihinde gerçekleştirmeyi planladıklarını fakat bir gün öncesinde Erzincan İliç'te meydana gelen toprak kayması nedeniyle ertelediklerini aktardı. Üretme ilkelerinden hiç taviz vermediklerini söyleyen Ardıç, sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin de gelişmesine katkıda bulunma misyonlarından hiç vazgeçmediklerini belirtti.

"Başkentimiz, 12 milyar doları aşan ihracat, 1 milyonu aşan istihdama ulaştı"

Hiçbir emeklerinin boşa gitmediğini ifade eden Ardıç, "Bugün 13 organize sanayi bölgesi, 149 Ar-Ge merkezi, 36 tasarım merkezi, 13 teknoloji geliştirme bölgesi, 40 meslek grubu ile 10 bine yakın üyeye ulaştık. Bugün Ankara, üretimde Türkiye'nin en büyükleri arasına girdi. Başkentimiz, 12 milyar doları aşan ihracat, 1 milyonu aşan istihdama ulaştı. İhracatımızın yüzde 90'ından fazlası sanayi ürünü. Ankara'mız aynı zamanda savunma sanayiinin de başkenti haline gelmiştir. Dünyanın en büyük 250 müteahhidinin yaklaşık yüzde 10'u Ankara'da. Bu nedenledir ki umudumuzu ve hedeflerimizi çok yükseklere çıkarmaktan hiç çekinmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Teknoparklarda çalışan başına yüksek teknolojili ihracat 30 bin doların üzerine çıkacak"

Ankara'nın beşeri, sosyal, ekonomik ve entelektüel sermayesi ile Türkiye'nin ileri teknoloji ürün ve hizmetlerinin üretilmesini sağladığına dikkati çeken Ardıç, Ankara'yı sanayi ve teknolojinin başkenti yapmak amacıyla üretime dayalı teknoloji üssünü hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Ardıç, yaklaşık 1,5 milyon metrekarelik bir alanda Türkiye'nin en büyük teknoloji üssünü kuracaklarını da belirterek, "Ankara'mız teknoloji üssünün oluşturacağı ivmeyle 160 bin ilave mühendis ve bilim insanına istihdam sağlayacak. Teknoparklarımızda çalışan başına yüksek teknolojili ihracat 15 bin dolardan 30 bin doların üzerine çıkacaktır" diye konuştu.

"Enflasyonun düşmesi için uygulamakta olan ekonomi politikalarına tam destek vereceğiz"

Enflasyonla mücadele programının taviz vermeden sürdürülmesinin çok büyük önem taşıdığını vurgulayan Ardıç, "Hükümetimizin bu konuda gösterdiği güçlü iradenin yanındayız. Ankaralı sanayiciler olarak bu süreçte her türlü katkı ve fedakarlığa hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Enflasyonun düşmesi, sıkıntıların aşılması ve makroekonomik istikrarın sağlanması için uygulamakta olduğunuz ekonomi politikalarına tam destek vereceğimizi, burada sizlerin huzurunda bir kez daha vurgulamak isterim" şeklinde konuştu.

"7 kategoride 68 ödülümüz sahiplerini bulacak"

Ardıç, 2023 yılında 255 milyar dolar ihracat yaparak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıklarını hatırlatarak, bu rekora katkı sağlayan Ankaralı firmalara ihracat ödülü verdiklerini dile getirdi. Ödüllerin 'Başkentin sanayiinden sanayi ve teknolojinin başkentine" hedefi doğrultusunda 7 farklı kategoride en başarılı firmalara verildiğini hatırlatan Ardıç, "İhracat, İstihdam, Ar-Ge ve Yenilik, Fikri Mülkiyet, Proje, Çevre ve Asırlık Çınarlar' kategorilerinde 68 ödülümüz sahiplerini bulacak. Ödül alan firmalarımız, yapılan duyuru sonrası toplanan başvurular ile ilgili kurum ve kuruluş verilerinin değerlendirilmesi sonucu belirlenmiştir. Bir firma en fazla iki kategoride ödül almıştır. İlk defa KOBİ ve büyük işletme ayrımı yapılarak ödüllerin kapsayıcı bir şekilde verilmesine özen gösterilmiştir. Ödül alan firmalarımızı yürekten kutlamak istiyorum. Bu ödüllerin asıl sahipleri üretimde alın teri döken emekçi kardeşlerimdir. Huzurlarınızda hepsine teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından program, en çok ihracat yapan firmaların temsilcilerine ödüllerin verilmesi ile devam etti. Programa ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ASO'ya bağlı firma yetkilileri katıldı. - ANKARA