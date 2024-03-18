Ankara Sanayi Odası Başkanı: Başkentimiz, 12 milyar doları aşan ihracat, 1 milyonu aşan istihdama ulaştı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Başkentimiz, 12 milyar doları aşan ihracat, 1 milyonu aşan istihdama ulaştı. İhracatımızın yüzde 90'ından fazlası sanayi ürünü" dedi.
ASO'nun kuruluşunun 60'ıncı yıldönümü nedeniyle Ankara'da bir otelde 'ASO 60'ıncı Kuruluş Yılı Ödülleri' töreni düzenlendi. İftar programının ardından 'Başkentin sanayiinden sanayinin başkentine' başlığıyla düzenlenen programda, büyük işletme ve KOBİ ölçeğinde 7 farklı kategoride en başarılı firmalar belirlenerek ödüllendirildi. İhracat, İstihdam, Ar-Ge ve Yenilik, Fikri Mülkiyet, Proje, Çevre ve Asırlık Çınarlar kategorilerinde 68 ASO üyesine ödülleri takdim edildi. Programın açılış konuşmasını yapan ASO Başkanı Seyit Ardıç, ödül törenini 14 Şubat tarihinde gerçekleştirmeyi planladıklarını fakat bir gün öncesinde Erzincan İliç'te meydana gelen toprak kayması nedeniyle ertelediklerini aktardı. Üretme ilkelerinden hiç taviz vermediklerini söyleyen Ardıç, sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin de gelişmesine katkıda bulunma misyonlarından hiç vazgeçmediklerini belirtti.
"Başkentimiz, 12 milyar doları aşan ihracat, 1 milyonu aşan istihdama ulaştı"
Hiçbir emeklerinin boşa gitmediğini ifade eden Ardıç, "Bugün 13 organize sanayi bölgesi, 149 Ar-Ge merkezi, 36 tasarım merkezi, 13 teknoloji geliştirme bölgesi, 40 meslek grubu ile 10 bine yakın üyeye ulaştık. Bugün Ankara, üretimde Türkiye'nin en büyükleri arasına girdi. Başkentimiz, 12 milyar doları aşan ihracat, 1 milyonu aşan istihdama ulaştı. İhracatımızın yüzde 90'ından fazlası sanayi ürünü. Ankara'mız aynı zamanda savunma sanayiinin de başkenti haline gelmiştir. Dünyanın en büyük 250 müteahhidinin yaklaşık yüzde 10'u Ankara'da. Bu nedenledir ki umudumuzu ve hedeflerimizi çok yükseklere çıkarmaktan hiç çekinmiyoruz" ifadelerini kullandı.
"Teknoparklarda çalışan başına yüksek teknolojili ihracat 30 bin doların üzerine çıkacak"
Ankara'nın beşeri, sosyal, ekonomik ve entelektüel sermayesi ile Türkiye'nin ileri teknoloji ürün ve hizmetlerinin üretilmesini sağladığına dikkati çeken Ardıç, Ankara'yı sanayi ve teknolojinin başkenti yapmak amacıyla üretime dayalı teknoloji üssünü hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Ardıç, yaklaşık 1,5 milyon metrekarelik bir alanda Türkiye'nin en büyük teknoloji üssünü kuracaklarını da belirterek, "Ankara'mız teknoloji üssünün oluşturacağı ivmeyle 160 bin ilave mühendis ve bilim insanına istihdam sağlayacak. Teknoparklarımızda çalışan başına yüksek teknolojili ihracat 15 bin dolardan 30 bin doların üzerine çıkacaktır" diye konuştu.
"Enflasyonun düşmesi için uygulamakta olan ekonomi politikalarına tam destek vereceğiz"
Enflasyonla mücadele programının taviz vermeden sürdürülmesinin çok büyük önem taşıdığını vurgulayan Ardıç, "Hükümetimizin bu konuda gösterdiği güçlü iradenin yanındayız. Ankaralı sanayiciler olarak bu süreçte her türlü katkı ve fedakarlığa hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Enflasyonun düşmesi, sıkıntıların aşılması ve makroekonomik istikrarın sağlanması için uygulamakta olduğunuz ekonomi politikalarına tam destek vereceğimizi, burada sizlerin huzurunda bir kez daha vurgulamak isterim" şeklinde konuştu.
"7 kategoride 68 ödülümüz sahiplerini bulacak"
Ardıç, 2023 yılında 255 milyar dolar ihracat yaparak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıklarını hatırlatarak, bu rekora katkı sağlayan Ankaralı firmalara ihracat ödülü verdiklerini dile getirdi. Ödüllerin 'Başkentin sanayiinden sanayi ve teknolojinin başkentine" hedefi doğrultusunda 7 farklı kategoride en başarılı firmalara verildiğini hatırlatan Ardıç, "İhracat, İstihdam, Ar-Ge ve Yenilik, Fikri Mülkiyet, Proje, Çevre ve Asırlık Çınarlar' kategorilerinde 68 ödülümüz sahiplerini bulacak. Ödül alan firmalarımız, yapılan duyuru sonrası toplanan başvurular ile ilgili kurum ve kuruluş verilerinin değerlendirilmesi sonucu belirlenmiştir. Bir firma en fazla iki kategoride ödül almıştır. İlk defa KOBİ ve büyük işletme ayrımı yapılarak ödüllerin kapsayıcı bir şekilde verilmesine özen gösterilmiştir. Ödül alan firmalarımızı yürekten kutlamak istiyorum. Bu ödüllerin asıl sahipleri üretimde alın teri döken emekçi kardeşlerimdir. Huzurlarınızda hepsine teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu.
Konuşmaların ardından program, en çok ihracat yapan firmaların temsilcilerine ödüllerin verilmesi ile devam etti. Programa ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ASO'ya bağlı firma yetkilileri katıldı. - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › Ankara Sanayi Odası Başkanı: Başkentimiz, 12 milyar doları aşan ihracat, 1 milyonu aşan istihdama ulaştı - Son Dakika
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli'de çeşitli ziyaretlerde bulundu ve iftar programına katıldı. Denizli Valiliği ziyaretiyle başlayan programında Vali Ömer Faruk Coşkun ile görüşen Bakan Şimşek, daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. İftar programında yaptığı konuşmada Denizli'nin üreten bir şehir olduğunu vurgulayan Şimşek, kentin sanayi alanında daha da ilerlemesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Ayrıca, Denizli'nin gelecekte ülkenin en büyük büyüme motorlarından biri olacağını ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan'ın da yeni yatırımlarla destek vereceğini ifade etti. İftar sonrasında ise Bakan Şimşek, iş dünyası temsilcileriyle Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bayraktar, 35. gününde olan çalışmalarda önceliklerinin 9 işçiye ulaşmak olduğunu belirtti ve ailelerle birlikte oruçlarını açtıklarını söyledi. Bakan, ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini ve bekleyişin bir an önce son bulmasını temenni etti.
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, bu yılın Türkiye ekonomisi için son derece kritik olduğunu belirterek, 'Enflasyonla mücadele programının taviz vermeden sürdürülmesi, yerli ve yabancı yatırımcıların önünü açacak yatırım ikliminin iyileştirilmesi ve sanayimizin dönüşümü çok büyük önem taşımaktadır.' dedi. ASO'nun 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da hazır bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Denizli'de vatandaşlarla iftar yaparak, iş dünyası temsilcileri ile buluştu. Şimşek, Denizli'nin sanayide daha ileri gitmesi için her türlü desteği vermek üzere çalışmalarını yaptıklarını söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası'nın üyelerine Avrupa standartlarında hizmet verdiğini belirterek, ASO'nun kurumsal yetkinliğini sürekli geliştirdiğini ve üyelerinin hak ve menfaatlerini koruduğunu söyledi. ASO'nun 60. kuruluş yıl dönümü töreninde 68 üyeye ödül verildi.
Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan başkanlığındaki araştırma ekibi, Beyin Haritalama ve Tedavileri Derneği Kongresi'nde Türkiye'yi temsil etti. Üniversite, sinirbilim alanındaki çalışmaları ve kişiselleştirilmiş tedavi stratejileri üzerine sunumlar gerçekleştirdi.
Kilis Polateli Şahinbey OSB'nin hayata geçmesiyle kentin ciddi ivme kazanacağı belirtildi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla enerji ve su sorununun çözüleceği ifade edildi. Yatırımcılara her türlü altyapının hazır hale getirileceği taahhüt edildi. Amanos Tünelleri'nin yapımıyla Mersin Limanı'na olan bağımlılığın ortadan kalkacağı vurgulandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde; OSB girişinde yaşanan trafik yoğunluğuna nefes aldırmak amacıyla hazırlanan 3 katlı kavşak projesinin temeli, törenle atıldı.
İstanbul Havalimanı, Eurocontrol'ün yayımladığı rapora göre şubatta günlük ortalama 1306 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Londra Heathrow, Amsterdam Schiphol ve Paris Charles de Gaulle havalimanları da yoğunluk listesinde yer aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı ise Avrupa'daki 10. en yoğun havalimanı oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?