Ankara Yüksek Teknolojide Farkını Gösteriyor

Ekonomi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, bilim ve teknoloji ile sanayi arasında güçlü bir ekosistem oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Ankara yüksek teknolojili üretimde farkını ortaya koyuyor. Sanayinin ve teknolojinin başkenti hedefimize kararlı adımlarla yürüyoruz." ifadesini kullandı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda tarafından hazırlanan "Ankara'nın Dış Ticaret Analizi ve Teknolojik Boyut Çalışma Raporu" yayımlandı.

Başkentin dış ticaretinin teknoloji sınıflandırmasına göre analiz edildiği ve diğer 5 büyük sanayi şehriyle karşılaştırıldığı rapor, 2018-2023 yıllarını kapsıyor.

Raporda, Ankara ve diğer 5 büyük sanayi şehrinin dış ticaret rakamları, OECD tanımlamaları kullanılarak Uluslararası Standart Sanayi Sınıflandırmasına (ISIC Rev. 3) göre yıl bazında hesaplandı. İl bazında teknoloji sınıflandırması düzeyindeki veriler yoluyla Ankara ile İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Gaziantep'in ihracat performansı karşılaştırıldı.

Teknoloji sınıflandırması verilerine göre, Ankara'nın ihracatı incelendiğinde, yüksek teknoloji ihracatı payının yüzde 13 ile yüzde 3,1 olan Türkiye ortalamasından ve diğer 5 büyük sanayi ilinden yüksek olduğu görüldü. Diğer 5 büyük sanayi şehriyle karşılaştırıldığında da Ankara, ihracatında yüksek teknoloji payı en fazla kent oldu.

Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının yüzde 64'ünü İstanbul, yüzde 19'unu Ankara gerçekleştiriyor. Yüksek teknoloji sınıflandırmasında ihracat oranı diğer 5 büyük sanayi ilinden daha yüksek olmasına rağmen Ankara, bu kategoride dış ticaret açığı veriyor. Orta yüksek ve düşük teknolojide ise Ankara son 5 yılda dış ticaret fazlası verdi.

Raporda ayrıca Türkiye'nin yüksek ve orta-yüksek teknoloji ihracatının artmasına, kilo başına ihracat gelirlerinin ve küresel ihracattan aldığı payın yükselmesine ve kronik cari açığın azalmasına katkı sağlayacak politika önerilerine de yer verildi.

"Bilim ve teknoloji ile sanayi arasında güçlü ekosistem" hedefi

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASO Başkanı Ardıç, ihracatın ulusal değerlerini oluşturan il düzeyindeki büyüklüklerinin teknoloji sınıflamasına göre üretilmesi ve iller arası karşılaştırılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Ankara'nın nitelikli üniversiteleri, insan kaynağı ve girişimcilik potansiyeliyle Türkiye'nin birçok iline göre daha avantajlı konumda olduğunu vurgulayan Ardıç, şunları kaydetti:

"Bu avantajın üretime daha iyi yansıtılabilmesi için, bilim ve teknoloji ile sanayi arasında güçlü bir ekosistem oluşturmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara yüksek teknolojili üretimde farkını ortaya koyuyor. Sanayinin ve teknolojinin başkenti hedefimize kararlı adımlarla yürüyoruz. Odamızın hazırladığı bu rapor, yerel politikaların oluşturulması ve ulusal politikalarla entegre edilmesi bağlamında oldukça önemlidir."