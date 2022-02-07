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Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor - Son Dakika

Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor

07.02.2022 15:34
Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor

Ipsos araştırmasına katılan her 10 kişiden 9'u için ekonomi en önemli problem, vatandaşların yüzde 55'i elektrik giderlerinin kendilerini çok zorladığını açıkladı. 10 kişiden 6'sı gelecekte daha da kötü olacağını düşünüyor.

Araştırma şirketi Ipsos tarafından gerçekleştirilen Anti Kriz Monitörü araştırmasına göre vatandaşların yüzde 55'i elektrik giderlerinin kendilerini çok zorladığını belirtti. Her 10 kişiden 9'u için de ekonomi en önemli problem.

Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u 'gidişat kötü' diyor

Araştırmada elektrik giderlerinin yanı sıra vatandaşları zorlayan diğer gider kalemleri giyim, doğalgaz, ev temizlik ve gıda ürünleri olarak öne çıkıyor. Ancak genel olarak bakıldığında aslında her türlü gider kaleminin bireyleri zorladığı görülüyor.

ALIŞVERİŞ SEPETİ KÜÇÜLDÜ

Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u 'gidişat kötü' diyor

Vatandaşların market alışveriş alışkanlıklarının da ölçüldüğü ankette dikkat çeken sepet detayı öne çıktı. Bireylerin yüzde 66'sı market alışverişlerinde asgari ihtiyaçlarını karşılamaya ve gerekirse bazı kategorilerden vazgeçerek harcamalarını minimumda tutmaya çalışırken yüzde 24'ü de tükettikleri ürünleri daha ucuza mal etmenin yollarını arıyor.

GİDİŞAT KÖTÜ DİYENLER YÜZDE 57

Bireylerin %54'ü son 12 ay içinde hane gelirlerinin azaldığını belirtirken önümüzdeki, birkaç ay içindeki kendi kişisel ekonomilerine yönelik beklentileri de olumlu değil. Önümüzdeki birkaç ay içinde kişisel ekonomilerin daha da kötü olacağını belirtenlerin de oranı %57. Geleceğe yönelik kişisel ekonomilerinin daha iyi olacağını düşünenlerin oranı ise sadece %6.

Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u 'gidişat kötü' diyor

Önümüzdeki birkaç ay içinde kişisel ekonomilerin daha da kötü olacağını belirtenlerin de oranı yüzde 57. Geleceğe yönelik kişisel ekonomilerinin daha iyi olacağını düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 6.

10 KİŞİDEN 9'U İÇİN EN ÖNEMLİ PROBLEM, EKONOMİ

Türkiye ekonomisinin mevcut durumunun iyi olmadığını düşünenlerin oranı yüzde 81 olarak karşımıza çıkarken raporda ekonominin iyi olduğunu düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 3.

Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u 'gidişat kötü' diyor

Haziran 2021 tarihinden itibaren ekonominin en önemli sorun olarak belirtilme oran, salgının önüne geçmişti. Bugüne gelindiğinde ise artık her 10 kişiden 9'u için ekonomi en önemli problem.

Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u 'gidişat kötü' diyor

Salgındaki hızlı bulaş ya da vaka sayılarındaki artış bile koronavirüs salgının önemli bir sorun olarak görülmesine neden olmuyor. Bireylerin sadece yüzde 5'i salgının en önemli sorun olduğunu düşünüyor.

EKONOMİ ARTIK BAŞLI BAŞINA BİR SORUN

Ipsos CEO'su Sidar Gedik araştırmaya dair yaptığı yorumda "Ekonomi, siyasi tercihlerden bağımsız bir sorun haline dönüşmüş halde." dedi. Gedik "Bunu her on kişiden sekizinin ülke ekonomisinin durumunu kötü olarak nitelendirmesinden anlıyoruz, son yayınlanan araştırmalara göre hiç bir siyasi partinin veya ittifakın %80 oy oranı yok, vatandaş oy tercihinden bağımsız olarak ekonomiden memnuniyetsiz." diye konuştu.

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Son Dakika Ekonomi Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u 'gidişat kötü' diyor - Son Dakika Ekonomi


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