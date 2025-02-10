Antalya\'da Avokado Üretimi Gelir Kaynağı Oluyor

Ekonomi

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 5 yıl önce deneme amacıyla dikilen avokado yetiştiriciliği, kısa sürede kent genelindeki üreticilerin birçoğunun en önemli gelir kaynağına dönüştü. Kentteki avokado fideleri tam verim dönemine ulaşırken, Antalya genelinde 28 bin dekar bahçede yıllık 21 bin tonun üzerinde avokado hasat ediliyor.

Gazipaşa ilçesinde örtü altı ve açık alanda yaş sebze ve meyvenin yanı sıra son yıllarda tropikal meyve üretimi de arttı. İlçede muzla başlayan tropikal meyve üretiminde ikinci sıraya avokado yerleşti. Birçok üreticinin 5 yıl önce deneme amaçlı diktiği avokado fideleri tam verim dönemine ulaştı. Gazipaşa'da halihazırda muz ve avokadonun da aralarında bulunduğu 42 türde tropikal meyve yetiştiriliyor. Tropikal ürünler arasında mango, ejder meyvesi, papaya, passiflora, Hindistan cevizi, longan, lichi, jambu, jackfruit, druian, white sapote, black sapote, karambola, wampee, cherymoya, atemoya, umbrella, roseapple, babilfruit, ketembilla, kei elması, Napal eriği, kahve ağacı, fejualime, limon, kivi, guava, çilek guavası, pomelo, budanın eli, finger lemon, kurt üzümü, pepino, altın çilek, kamkat, groviola, yılan meyvesi, sapodilla, demirhindi yer alıyor.

Gazipaşa'da başlayan tropikal meyve yetiştiriciliği, üreticilerin fideleri başlarda deneme amacıyla evlerinin bahçelerine dikip daha sonra verim alınca, meyve bahçelerine dönüştürmesiyle kent geneline de yayıldı. Başlarda ek gelir için düşünülen tropikal meyveler bugünlerde Antalya'da çoğu çiftçinin tek gelir kaynağı haline geldi. Tropikal meyveler arasında avokado ise çiftçiye yüksek gelir getiren meyvelerin başında yer aldı. Fide olarak dikildikten sonra 3 ve 5'inci yıllarda tam verime erişen avokado ağaçları düşük maliyetli bakımı ve rekolte yüksekliğiyle üreticiyi memnun etti. Antalya genelinde TÜİK 2023 verilerine göre 28 bin dekar alanda avokado üretimi yapılarak, yılda 21 bin tonun üzerinde ürün hasadı gerçekleşiyor.

'17 AĞAÇTAN 5-6 BİN AVOKADO'

Evinin önündeki bahçesine 5 yıl önce 17 avokado fidesi eken Cengiz Uğur, bugünlerde tam verim aldığı ağaçlarından yıllık 5- 6 bin avokado hasat ettiğini söyledi. Uğur, "Bir planımız yoktu, denemek için diktik. Güzel oldu ve 3'üncü yılında verim aldık. Genel olarak güzel bir gelir kaynağı oldu. Pazarı da güzel. İthalat yapıldığı zaman fiyat düşüşü oluyor ama şu an çiftçiden tanesi 35 lira bandından çıkıp pazarda 60- 70 liraya satılıyor. 17 ağaçtan yılda 5- 6 bin avokado aldım" dedi.

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, muzdan sonra Gazipaşa'da en çok avokado üretildiğini söyledi. Meyve bahçelerinde tropikal meyveye dönüşün dikkati çektiğini de ifade eden Çelik, "Gelir kaynağı oldu. Seraya göre neredeyse sıfır maliyet avokado üretimi. İlaç istemez, bakım istemez, suya bile az ihtiyaç duyar. 2 yıldan sonra verim vermeye 4 yıldan sonra asıl verime geçiyor. 10 yaşındaki bir ağaç 1000 civarı avokado veriyor. Üreticilerimizin en memnun olduğu ürün avokado" diye konuştu.

AVOKADONUN FAYDALARI NELER?

Avokado C, E, K ve B6, B2, B3, B5 vitaminlerinin yanı sıra folat, magnezyum ve potasyum kaynağıdır. Ayrıca luteinin, beta karoten ve omega-3 yağ asitleri içermektedir. Avokado yüksek düzeyde sağlıklı, faydalı yağlar içermektedir. Yaşlanma karşıtı etki gösterir, gözde sarı nokta riskini azaltır, kemikleri güçlendirir, kolesterol seviyesini dengeler, kalp-damar sağlığını korur, depresyon etkilerini azaltır, sindirimi iyileştirerek kabızlığı önler, osteoartrit semptomlarını azaltır, oksidatif hasarı azaltmaya yardımcı olur, enfeksiyona karşı korur, hamilelikte bebeğin sağlıklı gelişimine yardımcı olur, toksinlerin vücuttan atılımını kolaylaştırır. Avokado beyin fonksiyonunu artırır.