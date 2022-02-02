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Antalya'da Favorim Grup EXPO açıldı - Son Dakika

Antalya'da Favorim Grup EXPO açıldı

02.02.2022 16:35
Antalya'da Favorim Grup EXPO açıldı

Oyuncaktan züccaciyeye, bahçe mobilyalarından metal eşya, hırdavat gruplarına kadar pek çok sektörü bir araya getiren Favorim Grup EXPO, Antalya'da açıldı.

Oyuncaktan züccaciyeye, bahçe mobilyalarından metal eşya, hırdavat gruplarına kadar pek çok sektörü bir araya getiren Favorim Grup EXPO, Antalya'da açıldı.

Favorim Grup tarafından Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen fuarda, 150 firma ürünlerini sergiledi.

Fuarı organize eden Önderler Plastik Grup Yönetim Kurulu Başkanı Önder Bilici, AA muhabirine, yerli üretimin tanıtımı için yurt içinde bugüne kadar 24 fuar organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yerli ürünleri yurt dışına açmak, ihracatı artırmak amacıyla ilk defa yabancı katılımcılarla bir fuar düzenlediklerini dile getiren Bilici, "Hırdavattan oyuncağa, hediyelik eşyadan bahçe mobilyalarına kadar 20 bine yakın ürün çeşidimiz mevcut. Orta Doğu ve Avrupa başta olmak üzere 45 ülkeden 450'ye yakın misafirimiz var. 200 milyon dolarlık bir ticaret hacminin oluşmasını hedefliyoruz, bunun üstüne de çıkacağımızı ve ülke ekonomisine iyi bir can suyu olacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Birçok firmanın Kovid-19 sürecini fırsata çevirerek yerli üretime yöneldiği belirten Bilici, daha fazla yerli üretim yapılarak ihracatın artırıldığını kaydetti.

Fuarların da ihracata açılan kapılar olduğunu söyleyen Bilici, bir sonraki organizasyonda daha fazla yerli ürünü sergileyip, yabancı müşterilere ulaştırmak istediklerini bildirdi.

Bilici, salgınla mücadele kapsamında gerekli tedbirleri aldıklarını, kurallardan taviz verilmediğini de sözlerine ekledi.

Fuar, 6 Şubat Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Antalya'da Favorim Grup EXPO açıldı
Antalya'da Favorim Grup EXPO açıldı
Antalya'da Favorim Grup EXPO açıldı

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Antalya, Turizm, Metal, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Favorim Grup EXPO açıldı - Son Dakika Ekonomi


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