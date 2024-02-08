Antalya\'da gençlere umut veren proje hayata geçirildi

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ve Antalya Valiliği iş birliği ile Antalya'nın gençlerine umut veren bir proje daha hayata geçirildi.
"Enerjin ile Nitelikli İşgücü Eğitimini Al, İşinde Bir Numara Ol" Projesi çerçevesinde şehrin dört bir yanındaki gençleri istihdama hazırlamak için önemli bir adım atıldı. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Antalya Yatırım ve Destek Ofisi Koordinatörü Jale Akhundova Demir, yaptığı açıklamada, gençlerin iş dünyasına entegrasyonunu sağlamak için yapılan çalışmalara vurgu yaptı.
Demir, projenin hedef kitlesinin Antalya'da yaşayan 18-34 yaş arası 60 genci kapsadığını belirtti. Özellikle depremzedelerin bu projede öncelikli olduğunu vurgulayan Demir, "Projeye katılan 60 kursiyerin yüzde 10'u depremzede gençlerden oluşacak şekilde planlanmıştır. Bu, pek tabii asrın dayanışmasının da bölgemizdeki bir tezahürü olması bağlamında önemlidir" dedi.
Şu ana kadar gerçekleştirilen eğitimlerin sonucunda 6 gencin İŞKUR aracılığıyla istihdam edildiğini açıklayan Demir, projenin asıl amacının gençlere e-ticaret ve sosyal medya gibi popüler iş sahalarında nitelikli eğitimler vermek olduğunu dile getirdi. Bu sayede gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedeflendiğini belirten Demir, "Projemizle gençlerimize yeni ufuklar açıyor, onları iş dünyasına hazırlıyoruz. Bugün 6 genç kardeşimizi istihdam ederek başladık ancak projenin tamamlanmasıyla bu sayının daha da artacağına inanıyoruz" diye konuştu.
Proje çerçevesinde eğitimlerin devam ettiğini aktaran Eğitmen Behçet Ülker, "Uzun yıllardır bilişim sektörünün içerisindeyim, bilişim sektöründe eğitimler vermekteyim. Bunlardan bir tanesi de e-ticaret eğitimi. Antalya Valiliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Antalya İŞKUR Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen e-ticaret eğitimlerinde bu dönem ben yer alıyorum. Bildiğiniz üzere e-ticaret oldukça revaçta son dönemde. Gerek kendi ticaret sistemleri üzerinden gerekse pazar yerleri üzerinden birçok firma e-ticarete adım atmış durumda. Şu anda ülkemiz dünya sıralamasında 11. sırada görünüyor e-ticaret özelinde. 2027'ye doğru biz Türkiye'yi 4. sırada olarak görmeyi hedefliyoruz. Haliyle işletmelerin e-ticaret yolculuklarında yanlarında birçok yardımcıya ihtiyacı olacak. Buradaki kursiyerlerimizle işletmelerin e-ticaret süreçlerinde onlara yardımcı olacak kişileri biz burada eğitmeye çalışıyoruz. Eğitimlerimizde pratik eğitimden yola çıktığımız noktada biz birçok uygulama yapıyoruz. Kendi e-ticaret sitemiz üzerinde burada oluşturduğumuz bir demo e-ticaret sitesinde kategori yönetimi, içerik yönetimi, ürün yönetimi ile alakalı pratik uygulamalar yapıyorlar. Örnek pazar yeri mağaza ekranlarını açıyoruz. Ürünleri sisteme yükleme ve diğer teknik konulardaki eğitimleri veriyoruz" dedi.
Kursiyerlerden Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü son sınıf öğrenci Burak Kurt, "BAKA'nın yapmış olduğu bu eğitim e-ticaret dinamikleri ve pazarın genel durumunu öğrenmek anlamında bana çok şey kattı" ifadelerini kullandı. - ANTALYA
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Geçtiğimiz günlerde Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiği, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı belirtilmişti. Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbolda devrim gibi bir kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni sisteme göre, hakemleri aldatmaya yönelik hareket ve aşırı itirazda bulunan futbolculara "mavi kart" gösterilecek. Mavi kart alan futbolcular 10 dakika süreyle oyun dışı bırakılacak. Şimdilik profesyonel liglerde uygulanmayacak sistem pilot aşamasında Federasyon Kupası ile Kadınlar Süper Ligi maçlarında denenebilir.
Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh kasabasında bir araca düzenlenen dron saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah komutanı Abbas el Dabs'ın da saldırıda can verdi.
Tayland'ın Nakhon Sawan eyaletinde yiyecek ve para dilenmek için kullanılan bir fil, sahibini ezerek öldürdü.
Son Dakika › Ekonomi › Antalya'da gençlere umut veren proje hayata geçirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?