Antalya'da Kurban Bayramı'nda Yüzde 100 Doluluk
26.05.2026 12:08
Kurban Bayramı tatilinde Antalya'nın Belek ve Kundu otellerinde doluluk yüzde 100'e yaklaştı.

9 GÜNLÜK Kurban Bayramı tatilinde en çok tercih edilen yerlerden Antalya'nın Belek ve Kundu bölgesindeki otellerde doluluklar yüzde 100'e yaklaştı. Antalya'da, bayram tatilinde iç pazardan 200 bine yakın misafir ağırlanıyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Antalya Muratpaşa Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Onur Özer, 2026 yılına iyi başlayan turizmin İran-ABD savaşı ve devam eden Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle olumsuz etkilendiğine dikkat çekerek, Nevruz ve Paskalya tatili dönemlerinde geçen yıllara göre kayıplar yaşandığını dile getirdi.

200 BİN BAYRAM TATİLCİSİ

Turizmcilerin umutlarını az da olsa 9 güne uzatılan Kurban Bayramı tatiline çevirdiğini belirten Onur Özer, "Açık söylemek gerekirse ister istemez otelcimiz fiyatlarda değerlendirmeler, yeniden güncellemeler yapmak zorunda kaldı. Bundan dolayı Antalya'da bahsedilen turizm hareketi tabi ki nasibini alacak. Öyle tahmin ediyoruz ki Antalya 200 bin civarında yolcuyu, misafiri bu dönemde karşılayacaktır" dedi.

KUNDU, BELEK BÖLGESİ ÖNE ÇIKIYOR

Fiyatlardaki düzenlemelerin küçük ölçeklerdeki tesislerde sorun yaratabileceğini ifade eden Özer, "Bu doluluk küçük ölçeklerdeki tesislerde arzu edilenden daha az boyutlara gelebilir. Çünkü Antalya'da bu bir gelenektir, sezon genelde başladığında öncelikle Kundu, Belek bölgesindeki tesislerimiz dolar. Akabinde Side, Alanya ve Kemer bölgeleri nasibini alır" diye konuştu.

TESİS KALİTESİNE GÖRE TERCİH

Doluluklar ve tercihin tesis kalitesine göre değiştiğini anlatan Özer, "O yüzden bu bahsedilen yolcu sayısının tahmin ediyorum ki çoğunluğu yine Kundu, Belek bölgesindeki ve Side'deki beş yıldızlı tesislerimizde olacaktır. Ama gönül arzu ederdi ki Alanya'da, Kemer'de ya da diğer bölgelerimizdeki daha düşük ölçekli tesislerde de bu doluluklar yaşansın" dedi.

Kaynak: DHA

